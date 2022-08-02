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02.08.2022  08:47   Рита Парфенова

Харків на ранок 2 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 5 пожеж в Харкові та області за минулу добу.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 2 серпня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у області:

  • 4 - у Харківському районі;
  • 1 - у Богодухівському районі.

Горіли природні екосистеми, приватні житлові будинки та надвірні забудови, складська будівля, хвойні насадження.

Загалом за добу з 1 по 2 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:

  • 18 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 5 - спричинених військовими діями;
  • 3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 8 – на допомогу комунальникам та населенню,
  • 7 – інші виїзди.

Піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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