Харків на ранок 2 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 5 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 2 серпня.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у області:
Горіли природні екосистеми, приватні житлові будинки та надвірні забудови, складська будівля, хвойні насадження.
Загалом за добу з 1 по 2 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:
Піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
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