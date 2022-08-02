02.08.2022 08:47 Рита Парфенова

Харків на ранок 2 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 5 пожеж в Харкові та області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 2 серпня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у області:

4 - у Харківському районі;

1 - у Богодухівському районі.

Горіли природні екосистеми, приватні житлові будинки та надвірні забудови, складська будівля, хвойні насадження.



Загалом за добу з 1 по 2 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:

18 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 5 - спричинених військовими діями;

3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

8 – на допомогу комунальникам та населенню,

7 – інші виїзди.

Піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.