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02.08.2022  08:17   Рита Парфенова

Про бойові дії у Харківській області розповіли у Генштабі

Знову під вогнем опинилися сіла та селища на Харківському напрямку.

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Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Чугуєва, Протопопівки, Гусарівки, Черкаських Тишків, Петрівки та Ртищівки. Завдав авіаудару біля Верхнього Салтова.

Здійснив висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, після вогневого ураження відійшов.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Курульки, Грушувахи, Чепіля, Карнаухівки, Долини та Барвінкового та авіаційний удар біля Дібрівного.

Нагадуємо, розвідувальна група ворога невдало намагалась викрити вогневі позиції ЗСУ.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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