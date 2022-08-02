02.08.2022 07:30

2 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

2 серпня ми відзначаємо день Іллі-пророка.

Цей старозавітний святий, якого шанували ще за часів Київської Русі, був одним з найшанованіших святих у слов'ян, що прийняли християнство, і став до певної міри правонаступником язичницького бога Перуна.



У народній виставі Ілля – святий грізний, суворий, караючий, але водночас щедрий. Він є великим розпорядником страшних сил природи. У його підпорядкуванні дощі, грім, блискавки.



Згідно з повір'ями, Іллю легко розгнівати і навернути його милість на шкоду. Наприклад, якщо в Ільїн день - 2 серпня - працювати, і тим не шанувати свята, Ілля може розсердитися і наслати на твій дім грім і блискавки.



Вважалося, що в його силах послати на землю родючість чи зовсім позбавити людей урожаю. На Іллін день вся нечиста сила, рятуючись від вогненних стріл пророка, перетворюється на різних звірів – звідси пішов звичай у день Іллі не пускати до хати собак та котів, щоб не навести на будинок грозу та блискавку.



Іллю-пророка ще називають Громобою. Вважається, що грім походить від стуку по небесній бруківці його колісниці, в якій він ганяє нечистого духу. А блискавка – це стріли, ними Ілля вражає злу силу.



Багато прикмет на Ільїн день пов'язані з дощем. Так, дощ в Ільїн день наділяє здоров'ям на рік уперед (якщо потрапити під плач неба і добре промокнути). Головне - щоб той був без грому: якщо з громом - до головного болю, а грім довгий і безперервний - до тяжкості в грудях.



Весілля в Ільїн день вважається доброю прикметою, оскільки Ілля Пророк є покровителем подружжя. Вважається, що вінчання у цей день сприятиме не лише ладу в сім'ї, а й залученню багатства, тобто сімейний бюджет ніколи не схудне.



Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною. Люди стежили, куди цього дня блискавка вдарить: у цьому місці потім шукали скарб.



Після Ільїна дня не потрібно було купатися в річці. Мовляв, Ілля остудив воду. І вода вже не дбає про тих, хто впоперек Іллі пре.



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Раніше 2 серпня відзначався День ВДВ, проте з осені 2017 року в українській армії більше немає підрозділу з назвою ВДВ: «Високомобільні десантні війська» офіційно перейменували на «Десантно-штурмові війська» ЗСУ, а блакитні берети замінили на бордові (колір Марун).



Тоді ж День десантника перенесли з 2 серпня на 21 листопада – день архістратига Михайла, командира «божого війська» та покровителя десантних військ ЗСУ.



А 2 серпня став неофіційним Днем пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів та поколінь. Цю повагу та військові почесті всім, хто чесно та сумлінно виконував військовий обов'язок у лавах Повітряно-десантних, аеромобільних та високомобільних десантних військ, людям мужнього характеру, повідомили у паблиці командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Також цього дня

У 47 до зв. е. – Гай Юлій Цезар, розбивши боспорського царя Фарнака II, надіслав у сенат повідомлення «прийшов, побачив, переміг».



1610 – мореплавець Генрі Гудзон відкрив Гудзонову затоку, будучи впевненим, що вона вийшла Північним шляхом у Тихий океан.



1820 – народився Джон Тіндал (пом. 1893), англійський фізик, який пояснив, чому у неба блакитний колір.



1858 – у Бостоні та Чикаго з'явилися перші у світі поштові скриньки.



1887 – Роуелл Ходж запатентував колючий дріт. Наміри винахідника були цілком мирними: дріт призначався для огородження худоби, щоб корови не забредали на чужу територію. Згодом підлий людський розум придумав інше нелюдське застосування цього винаходу.



1932 – народився Пітер О'Тул, британський актор ірландського походження («Як вкрасти мільйон», «Останній імператор», «Лоуренс Аравійський»).



1939 – народився Вес Крейвен, американський кінорежисер («Кошмар на вулиці В'язів», «Крік»).



1975 – народилася Наталія Могилевська, українська співачка та продюсер.



1976 – народився Сем Вортінгтон, австралійський актор родом з Англії («Аватар», «Минулої ночі в Нью-Йорку», «Термінатор: Хай прийде рятівник»).



1989 – обвал колон порталу Київського головпоштамту, що призвело до загибелі 11 людей.

2006 – у Йоганнесбурзі (ПАР) вперше за останні 25 років випав сніг



2020 – від МКС повернулася капсула Crew Dragon із двома американськими астронавтами на борту, які брали участь у місії SpaceX DM-2 (перший політ людей на приватному космічному кораблі)

Іменини відзначають: Опанас, Василь, Ілля.