02.08.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 2 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні здаватися в полоні своїх бажань і почуттів буде набагато легшим від звичайного. Завести нове хобі, нових друзів, ворогів або навіть новий роман дуже можливо.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну просто необхідно дізнатися чи спробувати щось нове: його допитливість не знає меж! Найкраще йому вдаватиметься навчання та наукова праця, на дозвіллі ж Овну варто заповнити якісь прогалини у своїх знаннях чи досвіді – наприклад, вирушити до музею, кіно чи місця, де він ще не бував. Навіть готуючи вечерю, Овен може відступити від звичних рецептів. Крім того, Овен підкорить будь-кого своїм амплуа прекрасного співрозмовника – переймаючи чужий досвід, він налаштований більше слухати, ніж говорити.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки віщують Тельцю море спілкування! Навіть якщо він не буде цього прагнути, доля, швидше за все, змусить Тельця вилізти зі свого домашнього барлога, відкрившись назустріч світу і людям. Втім, піддавшись цьому пориву, Телець не пошкодує: саме на нього чекають знайомства та зустрічі, які можуть виявитися вельми пізнавальними. Можливо, у процесі спілкування Телець натрапить на багатообіцяючу ідею, зав'яже корисні знайомства, а може, сьогоднішня романтична зустріч виллється у справжнє кохання.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Хоч би яку мету ставили перед собою Близнюки, вони можуть наблизитися до неї. У їхньому гороскопі переважатимуть рішучість, переконаність у своїй правоті та величезна внутрішня сила. Завдяки цим якостям Близнюки здатні будь-яку ситуацію обернути на свою користь і наблизити здійснення заповітної мрії. Тож якщо Близнюки давно виношували якісь плани, зірки закликають їх почати діяти – сміливі люди самі творять свою долю!

Рак (22 червня – 23 липня)

У Рака будуть загострені всі органи чуття: слух, зір, дотик, нюх. Зірки радять йому скористатися цим, щоб отримати справжнє задоволення від таких простих речей, як музика, кіно, хороша їжа або ніжний дотик улюблених рук. У суспільстві коханої людини Раку буде добре як ніколи! Крім того, його шосте почуття – інтуїція – теж обіцяє бути на висоті, застерігаючи Рака від помилок та допомагаючи цінними порадами.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев може відрізнятися зайвою категоричністю, бачачи світ у чорно-білих тонах: «так» чи «ні», «добре» чи «погано» – начебто третього не дано! Його категоричність і вимогливість навряд чи припадуть до душі оточуючим. Щоб коса не знайшла на камінь, Леву варто бути терпимішим до людей та їхніх недоліків. Зірки радять йому сходити в картинну галерею або на виставку квітів, щоб згадати: світ складається з півтонів та різних фарб!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У гороскопі Діви переважатимуть яскраві, сонячні емоції. Завдяки їм, де б Діва не була, вона здатна блищати! Єдиний «мінус»: через своє емоційне піднесення, їй буде нелегко займатися побутовими справами, а копітка робота може постраждати через брак у Діви уважності. Зате вона чудово почуватиметься там, де життя кипить і б'є ключем! Зірки радять їй обов'язково вибратися в кіно, на виставку, на танці – туди, де буде море спілкування, де Діва зможе повеселитися, і познайомитися, і себе показати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези мають шанс зіткнутися зі своїм минулим. Це може бути старий фотоальбом або спогади, що несподівано наринули. Не виключений і такий варіант, що Терези зустрінуться з людиною, яку давно не бачили, захочуть відновити старий проект, або на світ випливе стара сімейна таємниця. Іншими словами, якісь події сьогоднішнього дня сягають корінням у минуле Терезів, чи то ностальгічні спогади дитинства, чи знахідка запорошеного скелета в шафі.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Завдяки своїй комунікабельності, Скорпіон зуміє порозумітися з ким завгодно! День наділяє його харизмою, умінням утримувати увагу співрозмовника та заражати своїм ентузіазмом. Завдяки цьому йому чудово вдаватиметься все, що пов'язано з кар'єрою, просуванням, переговорами і спілкуванням. Якщо Скорпіон хоче донести до начальства та колег свою ідею, шукає підтримки у оточуючих у якомусь проекті, не проти завести корисні знайомства або навіть зізнатися у коханні, кращого часу для цього не знайти.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець може бути надто безтурботним із грошима! День наділяє його життєлюбністю та авантюрною жилкою, через що Стрілець здатний на непродумані витрати. Його легковажність може призвести до непотрібних покупок, кидання грошей на вітер (на задоволення та розваги), ризикованих вкладень. Крім того, Стрілець може стати легкою здобиччю шахраїв. Зірки попереджають: щоб гаманець Стрільця не надто схуд, йому доведеться контролювати кожен карбованець. А краще відкласти всі витрати та маніпуляції з фінансами на другий день.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Справи у Козерога обіцяють просуватися легко, начебто самі собою! Втім, це не означає, що на його шляху зовсім не виявиться перешкод – просто Козеріг здатний жартома обходити перепони, що виникли, а якісь складності і зовсім подолає, навіть не помітивши. Багато в чому це заслуга інтуїції Козерога – вона буде на висоті – а також гарного настрою та сонячного ставлення до життя. Адже не секрет, що перед позитивним настроєм пасують будь-які труднощі. У Козерога ж, як обіцяє його гороскоп, цього настрою вистачить на все!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буде сповнений суперечливих емоцій, які здатні захлеснути його з головою! Він би і радий не піддаватися, але зробити це буде складно: день схиляє Водолія не лише до емоційності, а й до спонтанності вчинків та почуттів. Через це сьогоднішні рішення Водолія можуть виявитися несподіванкою навіть для нього самого. Якщо Водолій не хоче, щоб його імпульсивні кроки призвели до помилок, йому необхідно весь день тримати себе в руках, заспокоюючи і зводячи нанівець свої раптові пориви.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки обіцяють: мрії та фантазії Риб будуть настільки яскравими, що здатні впливати на реальність! Зірки радять їм не просто бездумно витати в хмарах, а зробити це до ладу. Щоб їхні мрії справдилися, Рибам необхідно як слід на них зосередитись. Якщо їхні бажання здійсненні, Риби, візуалізуючи їх, підвищать шанс того, що вони з часом здійсняться. Що це: чари, самообман чи просто потрібний настрій? Якщо Риби не спробують, то так і не дізнаються про це.