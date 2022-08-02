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02.08.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 серпня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці та вдень буде йти дощ із грозою, а ближче до вечора йому на зміну прийде дощ.

харьков разрушения

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 36%. Температура повітря +20°...+23°C (відчувається як +21°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 74%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 74%. Температура повітря +25°...+24°C (відчувається як +30°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Увечері хмарно, ймовірність опадів 81%. Температура повітря +21°...+19°C (відчувається як +30°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 44%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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