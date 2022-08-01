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01.08.2022  21:53   Дмитрий Колоней

"У нас батальоны ложатся..."- розповідь окупанта про міць ЗСУ (відео)

Українські спецслужби перехопили телефонну розмову російських загарбників.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на СБУ, окупанти визнають силу української армії і захоплюються її безстрашністю. 
 
Наші воїни «кладуть» ворога «цілими батальйонами» і роблять це на «раз-два». Тож ворог деморалізований і здатен наступати тільки ціною шалених втрат.
 
«Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, су*а, никого…. Это так и есть, реально…» – розповідає матері мобілізований окупант, житель тимчасово окупованого Донецька.
 
На заперечення жінки, яка надивилася пропаганди, просто запитує: «Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают».
 
Мовляв, росіяни, якщо і просуваються, то за рахунок величезних втрат: «А даже если продвигается наша (армія – прим.), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень! Ху*рят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въ*бали. Батальоны ложатся...».
 
Так, українські захисники добре знають свою роботу і методично змітають з нашої землі «другу армію в світі».
 
Для тих росіян, хто не хоче повернутися додому в мішку, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон і зберегти своє життя.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, деморализация, украина
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