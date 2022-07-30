30.07.2022 19:12 Дмитрий Колоней

Видача продуктових наборів у Харкові буде йти за новим графіком

Як відтепер можна отримати набори у відділеннях «Нової пошти» та «Укрпошти» у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на сайт ХОДА, на пунктах видачі у Харкові, відтепер відділення «Нової пошти» та «Укрпошти» у Харкові, на яких можна отримати набори, будуть працювати

за новим графіком:

вівторок,

четвер,

субота – з 09:00 до 16:00.

За словами заступниці начальника ХОВА Віти Ковальської, з 1 серпня жителі отримуватимуть лише комплексні продуктові набори, які формуються на Харківщині спільно із волонтерами. Ці набори дозволяють забезпечити найнеобхіднішим усіх жителів міста та області.

До нового продуктового набору входить 14 позицій: олія, 4 порції м’ясної консерви, рибна консерва, кава або чай. До чаю додають печиво, хлібці або сухарики. Також є макарони, манка, рис, пшоно, молоко, овочева консерва, цукор та борошно.

Видача гуманітарних наборів територіальним громадам області відбуватиметься без змін в усі дні тижня у визначених раніше гуманітарних центрах.

Адреси відділень у Харкові:

«Укрпошта»:

№82, просп. Героїв Харкова, 210;

№46, пров. Перемоги, 2;

№91, вул. Харківських Дивізій, 20;

№172, вул. Грицевця, 29.

«Нова пошта»:

№137, вул. Ахсарова, 21;

№51, вул. Бакуліна, 14;

№140, пров. Пискунівський, 4;

№99, просп. Гагаріна, 176;

№65, просп. Героїв Сталінграду, 169/24;

№67, вул. Гвардійців-Широнінців, 30;

№71, просп. Тракторобудівників, 86/137;

№62, вул. Амосова, 11А;

№102, вул. Краснодарська, 181Б;

№87, вул. Мохнацька, 83.