30.07.2022 19:52 Дмитрий Колоней

Ворог обстрілював наши війська та цивільні об’єкти із танків, ствольної та реактивної артилерії (відео)

Оперативна інформація на вечір 30 липня по Харкову та регіону від ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Світличне, Руські Тишки, Дуванка, Піщане, Верхній Салтів, Коробочкине, Леб’яже, Петрівське, Норцівка та Залиман. Завдав авіаційного удару в районі Мосьпанового.