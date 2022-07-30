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30.07.2022  20:19   Дмитрий Колоней

У Харкові відзначили Міжнародний день дружби (фото)

У Харкові організували фотовиставку «Мій справжній друг».

Відзначили Міжнародний день дружби та організували фотовиставку у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, у Харкові відзначили Міжнародний день дружби, ініціатором якого була Організації Об'єднаних Націй. 
 
Відзначили Міжнародний день дружби та організували фотовиставку у Харкові
 
Відзначили Міжнародний день дружби та організували фотовиставку у Харкові
  • Установи освіти Основ'янського району організували фотовиставку «Мій справжній друг». Діти надіслали знімки зі своїми улюбленими та справжніми друзями.
  • Школярі Індустріального району також взяли участь у челенджі. Діти поділилися своїми фотоспогадами зустрічей із друзями та однокласниками, а також історіями про воєнний час.
Відзначили Міжнародний день дружби та організували фотовиставку у Харкові
 
Відзначили Міжнародний день дружби та організували фотовиставку у Харкові
Відзначили Міжнародний день дружби та організували фотовиставку у Харкові
 
Відзначили Міжнародний день дружби та організували фотовиставку у Харкові
 
«Авраам Лінкольн сказав: «Найкраща частина нашого життя складається з друзів. Події в нашій країні показали, що Україна має багато друзів у всьому світі, які готові прийти на допомогу і підтримати», - зазначили в Адміністрації Індустріального району.
 
Відзначили Міжнародний день дружби та організували фотовиставку у Харкові
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  праздник, день дружби, харьков
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