30.07.2022 20:19 Дмитрий Колоней

У Харкові відзначили Міжнародний день дружби (фото)

У Харкові організували фотовиставку «Мій справжній друг».

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, у Харкові відзначили Міжнародний день дружби, ініціатором якого була Організації Об'єднаних Націй.

Установи освіти Основ'янського району організували фотовиставку «Мій справжній друг». Діти надіслали знімки зі своїми улюбленими та справжніми друзями.

Школярі Індустріального району також взяли участь у челенджі. Діти поділилися своїми фотоспогадами зустрічей із друзями та однокласниками, а також історіями про воєнний час.

«Авраам Лінкольн сказав: «Найкраща частина нашого життя складається з друзів. Події в нашій країні показали, що Україна має багато друзів у всьому світі, які готові прийти на допомогу і підтримати», - зазначили в Адміністрації Індустріального району.