30.07.2022 20:49 Дмитрий Колоней

Під Харковом народний обранець став посадовцем при окупантах (фото)

У співпраці з ворогом під Харковом підозрюється чоловік.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, у жовтні 2020 року підозрюваний був обраний депутатом Куп’янської міської ради від однієї з українських політичних партій.

Проте після російського вторгнення на територію України чоловік обрав шлях співпраці з окупантами. На початку березня він прийняв пропозицію від представників країни-агресора стати «начальником управління охорони здоров‘я» у так званій «тимчасовій цивільній адміністрації Куп‘янського району Харківської області».

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

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