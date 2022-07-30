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30.07.2022  20:49   Дмитрий Колоней

Під Харковом народний обранець став посадовцем при окупантах (фото)

У співпраці з ворогом під Харковом підозрюється чоловік.

Перейшов на бік ворога народний обранець у Куп'янську. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, у жовтні 2020 року підозрюваний був обраний депутатом Куп’янської міської ради від однієї з українських політичних партій.
 
Проте після російського вторгнення на територію України чоловік обрав шлях співпраці з окупантами. На початку березня він прийняв пропозицію від представників країни-агресора стати «начальником управління охорони здоров‘я» у так званій «тимчасовій цивільній адміністрації Куп‘янського району Харківської області».
 
Перейшов на бік ворога народний обранець у Куп'янську. Новини Харкова
 
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
 
 
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Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предатель, агрессия россии, харьков, купянск
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