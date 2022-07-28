28.07.2022 15:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові колишній поліцейський співпрацював з ворогом

Експоліцейський передавав інформацію фсб росії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 24 лютого 2022 року харківський поліцейський отримав в телефонному режимі від кадрового співробітника управління фсб рф завдання щодо отримання розвідувальних даних стосовно місць дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ та правоохоронних органів у м. Харкові та області.

Виконуючи завдання, правоохоронець фотографував об'єкти інфраструктури, органів влади та правопорядку. Після цього ці об'єкти потрапляли під обстріл окупантів.

В автомобілі зловмисника виявлено та вилучено корпуси та запали до гранат.

Зрадник перебуває під вартою, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові затримали злочинця , який втік з будівлі суду.