28.07.2022 15:19 Дмитрий Колоней
Харківські комунальники закрили тисячі вікон у пошкоджених будинках (фото)
Про це інформує КП «Харківжитлобуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на КП «Харківжитлобуд»,бригади підприємства активно ліквідують наслідки обстрілів.
Станом на 27 липня 2022 року виконано такі види робіт:
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закриття вікон у житлових будинках, які постраждали після обстрілів: в Індустріальному районі – 7575 вікон, у Слобідському – 1155;
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ремонт дверей на вхідних групах після обстрілу – 83 двері;
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ремонт покрівель, пошкоджених після обстрілів: в Індустріальному районі – 79, у Слобідському – дві;
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знесення/кронування дерев: 135 знесено, 227 кроновано, 270 куб. м гілок вивезено;
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ремонт вхідних груп після обстрілів – 30 під'їздів;
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демонтаж, ремонт елементів дитячих та спортивних майданчиків, пошкоджених після обстрілу, - 335 елементів;
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вивіз сміття після демонтажу будівель, пошкоджених під час обстрілу, - 743 куб. м;
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Ремонт укриттів: одне - готове, чотири - у роботі.
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