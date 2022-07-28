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28.07.2022  15:19   Дмитрий Колоней

Харківські комунальники закрили тисячі вікон у пошкоджених будинках (фото)

Про це інформує КП «Харківжитлобуд».

Закрили тисячі вікон у пошкоджених будинках харківські комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківжитлобуд»,бригади підприємства активно ліквідують наслідки обстрілів. 
 
Закрили тисячі вікон у пошкоджених будинках харківські комунальники
 
Станом на 27 липня 2022 року виконано такі види робіт:
  • закриття вікон у житлових будинках, які постраждали після обстрілів: в Індустріальному районі – 7575 вікон, у Слобідському – 1155;
  • ремонт дверей на вхідних групах після обстрілу – 83 двері;
  • ремонт покрівель, пошкоджених після обстрілів: в Індустріальному районі – 79, у Слобідському – дві;
  • знесення/кронування дерев: 135 знесено, 227 кроновано, 270 куб. м гілок вивезено;
  • ремонт вхідних груп після обстрілів – 30 під'їздів;
  • демонтаж, ремонт елементів дитячих та спортивних майданчиків, пошкоджених після обстрілу, - 335 елементів;
  • вивіз сміття після демонтажу будівель, пошкоджених під час обстрілу, - 743 куб. м;
  • Ремонт укриттів: одне - готове, чотири - у роботі.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ремонт домов, комунальщики, харьков
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