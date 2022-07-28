28.07.2022 15:45 Віталій Хінєвіч

У День Незалежності України вийде у прокат український кінофільм (відео)

Український фільм "Снайпер. Білий Ворон" представлять 24 серпня в Україні.

Про це повідомляє РІДПОСТ з посиланням на Kinomania Film Distribution.

Повідомляється, що український військовий екшн "Снайпер. Білий Ворон" вийде у прокат 24 серпня 2022 року.

Події у фільмі розгортаються у 2013 році. Пацифіст-дивак Микола проводить екологічний експеримент. Разом зі своєю вагітною дружиною Настею він живе у власноруч виритій Норі — на нещодавно придбаній землі під Горлівкою, що на Донеччині. Подружжя відмовляється від шкідливих благ цивілізації, прагнучи довести людству, що жити в гармонії з природою у 21 столітті можливо. Попри побутові труднощі, сім’я диваків відчуває себе щасливою й вірить у цінність та успішність свого експерименту.

Наївний світ Миколи руйнується з початком війни на Донбасі. Він відчуває себе безсилим перед неминучою загрозою — внутрішній світ Миколи перевертається... Бойовики вбивають вагітну дружину і вщент спалюють його Нору. Не знаходячи виправдання цій жорстокості, він приймає доленосне рішення й вступає в добробат, у лави снайперів. З дивака-математика насміхаються, але згодом, завдяки своїй впертості, він доводить, що з ним таки варто рахуватися.

Режисером фільму став Мар‘ян Бушан. Ролі у фільмі виконують Павло Алдошин, Марина Кошкіна, Андрій Мостренко, Роман Семисал, Олег Драч, Роман Ясіновський, Олег Шульга та інші.

Нагадаємо, 28 липня до Дня Української Державності Укрпошта випустила нову поштову марку «Доброго вечора, ми з України».