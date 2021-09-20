20.09.2021 19:39 Дмитрий Колоней

Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs пройдет в Харькове

Главная цель фестиваля — популяризация украинского документального и игрового кино, расширение границ украинского кинозрителя и культурное развитие Восточной Украины.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ . Kharkiv MeetDocs основан в 2017 году, его идеологиня и директорка — кинопродюсерка Евгения Кригсхайм. Программы фестиваля включают показы лучших фильмов таких фестивалей как Sundance Film Festival, Berlinale, Festival international du film de Cannes, номинантов и лауреатов премии «Оскар».

В этом году Kharkiv MeetDocs пройдет в пятый раз, даты его проведения: с 26 сентября по 2 октября. Проходить кинофестиваль будет в смешанном онлайн и офлайн формате.

В программу фестиваля войдет национальный и международный конкурс игрового и документального полнометражного и короткометражного кино, специальные показы и национальные премьеры, а также индустриальная секция, состоящая из воркшопов, мастер-классов и творческих встреч с профессионалами индустрии.

В Международном конкурсе участвует 6 фильмов, как и в национальном, а вот участниками Конкурса украинского короткометражного независимого кино «Бардак» было объявлено 30 фильмов без ограничений жанра и формата, которые были сняты в течение 2019-2021 годов.

Фильмы Национальной программы можно будет посмотреть онлайн на официальном сайте кинофестиваля в течение 28, 29 и 30 сентября.

Количество просмотров для каждого фильма будет ограничено, преимущество будут иметь владельцы абонементов.

В Национальный конкурс попали:

• «Земля Ивана» (2021), реж. Андрей Лисецкий

• «Май далеко — май хорошо» (2020), реж. Анна Ярошевич

• «Сказка о лошадке» (2021), реж. Денис Страшный, Ульяна Осовская

• «Звезды на Земле» (2021), реж. Снежана Гусаревич

• «Собаки хороших людей не кусают» (2021), реж. Анастасия Максимчук

• «Будьмо, гей! Диалоги о достоинстве» (2021), реж. Евгений Лесной, Андрей Трашкалов

В Международном конкурсе лучший фильм будут выбирать зрители путем голосования на официальном сайте фестиваля. В этом году тема международного конкурса — «Украина глазами мира» — приурочена 30-й годовщине независимости Украины.

Конкурс состоит из таких фильмов:

• «Отдаленный лай собак» / The Distant Barking Of Dogs (2017), реж. Симон Леренг Вильмонт (Дания, Швеция, Финляндия)

• «Другой Челси» / The Other Chelsea (2010), реж. Якоб Пройс (Германия)

• «Последние австрийцы» / The Last Austrians (2020, реж. Лукас Питчайдер (Австрия)

• «Лида» / Lida (2017), реж. Анна Эборн (Дания)

• «Военные каникулы» / Summerwar (2019), реж. Мориц Шульц (Германия, Украина)

• «Пожалуйста, оставайтесь на линии» / Please Hold the Line (2020), реж. Павел Кузуйок (Австрия)

В целом откроет кинофестиваль 2021 года автобиографический фильм Катерины Горностай «Стоп-Земля», который получил награду «Хрустальный медведь» на Berlinale, и был отмечен Гран-при и «Золотым Дюком» за «Лучший полнометражный фильм» в рамках Одесского Международного Кинофестиваля. Показ фильма в рамках торжественного открытия пройдет в Харьковской филармонии 26 сентября.

Закрывать Kharkiv MeetDocs будет дебютная лента Тараса Дроня «С завязанными глазами». Спортивная драма также была отмечена на ОМКФ жюри международной федерации кинопрессы FIPRESCI и получила награду как лучший полнометражный фильм. Посмотреть фильм зрители смогут в харьковском Promodo HUB 1 октября.

27, 28 и 29 сентября фильмы Национальной конкурсной программы будут доступны для просмотра онлайн на официальном сайте кинофестиваля.

30 сентября и 1 октября в Promodo HUB можно будет посмотреть внеконкурсную программу.

Также 1 октября в 13:00 в харьковском Promodo HUB состоится благотворительный показ фильм «Тесла» (2020) режиссера Майкла Алмерейда. Он будет бесплатным для людей с нарушениями слуха. Сурдоперевод будет реализован социальной инициативой MEGOGO «Смотри как слышно».

А уже 2 октября фильмы-победители конкурсных программ будут доступны в Харькове.

Напомним, ранее мы писали о том, что масштабная акция «Семейные ценности» проведена в Саржином яру.