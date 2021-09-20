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20.09.2021  20:00   

Премьера в Харькове: выступление НАОНИ Оркестра с проектом «Гуц and Roll»

Лучшие инструментальные хиты современных украинских композиторов и любимые мелодии народных песен в авторской аранжировке в стилях фолк, джаз и рок прозвучат 24 сентября 2021 в Киноконцертном зале "Украина".

Харьков ожидает «Гуц and Roll»
 
Как сообщает РЕДПОСТ, 24 сентября 2021 Национальный оркестр народных инструментов Украины (НАОНИ Оркестра) посетит Харьков с новой программой "Гуц and Roll.Лучшие иструментальные хиты современных украинских композиторов".
 
Концерт состоится в 19:00 в Киноконцертном зале "Украина". Билеты можно приобрести онлайн.
 
Идея создания программы возникла еще во время первого локдауна, когда в условиях карантина и отмены выступлений коллективу оркестра была необходима новая амбициозная задача. Такой задачей стал поиск лучших образцов современной украинской инструментальной музыки и их оркестровая аранжировка в фольк, джазовом и рок стилях. 
 
"У нас была идея создать такую музыкальную программу, которая запомнилась бы надолго и несла в себе признаки оригинальной украинской музыкальной идентичности" - рассказывает главный дирижер и художественный руководитель оркестра, народный артист Украины Виктор Емельянович Гуцал. 
 
В конце 2020 года, благодаря Украинскому культурному фонду был записан концерт оркестра "Гуц and Roll" в аудио и видео версии и представлен онлайн.
 
Трансляции концерта охватили 21 область Украины, страны Европы, Ближнего Востока, Северной Америки и получили множество восторженных отзывов. Осенью этого года новая программа впервые будет представлена вживую.
 
Музыкальный проект "Гуц and Roll" - это около двух часов инструментальной музыкальной экспрессии, яркое эмоциональное путешествие и наслаждение от уникального тембрального звучания НАОНИ.
 
По приглашению оркестра в проекте "Гуц and Roll" приняли участие и написали новые произведения такие выдающиеся украинские композиторы как: Юрий Шевченко, Андрей Шусть, Иван Тараненко, Игорь Юзюк, харьковчанин Борис Севастьянов, Виктор Дмитренко, Сергей Бедусенко, Игорь Поклад, Виктор Губанов и другие.
 
Авторские обработки народной музыки и аранжировки для оркестра сделали музыканты НАОНИ: главный дирижер и художественный руководитель Виктор Гуцал, дирижер Олег Кунтый, Юрий Яценко, Тарас Столяр Андрей Войчук, Надежда и Владимир Овчарчин. Концерт организован Благотворительным фондом "Омріяна Країна" и состоится при поддержке Украинского культурного фонда.
 
Напомним, международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs пройдет в Харькове. В этом году Kharkiv MeetDocs пройдет в пятый раз с 26 сентября по 2 октября.
 
Тэги:  харьков
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