20.09.2021 20:00

Премьера в Харькове: выступление НАОНИ Оркестра с проектом «Гуц and Roll»

Лучшие инструментальные хиты современных украинских композиторов и любимые мелодии народных песен в авторской аранжировке в стилях фолк, джаз и рок прозвучат 24 сентября 2021 в Киноконцертном зале "Украина".

Как сообщает РЕДПОСТ , 24 сентября 2021 Национальный оркестр народных инструментов Украины (НАОНИ Оркестра) посетит Харьков с новой программой "Гуц and Roll.Лучшие иструментальные хиты современных украинских композиторов".

Концерт состоится в 19:00 в Киноконцертном зале "Украина". Билеты можно приобрести онлайн

Идея создания программы возникла еще во время первого локдауна, когда в условиях карантина и отмены выступлений коллективу оркестра была необходима новая амбициозная задача. Такой задачей стал поиск лучших образцов современной украинской инструментальной музыки и их оркестровая аранжировка в фольк, джазовом и рок стилях.

"У нас была идея создать такую музыкальную программу, которая запомнилась бы надолго и несла в себе признаки оригинальной украинской музыкальной идентичности" - рассказывает главный дирижер и художественный руководитель оркестра, народный артист Украины Виктор Емельянович Гуцал.

В конце 2020 года, благодаря Украинскому культурному фонду был записан концерт оркестра "Гуц and Roll" в аудио и видео версии и представлен онлайн.

Трансляции концерта охватили 21 область Украины, страны Европы, Ближнего Востока, Северной Америки и получили множество восторженных отзывов. Осенью этого года новая программа впервые будет представлена вживую.

Музыкальный проект "Гуц and Roll" - это около двух часов инструментальной музыкальной экспрессии, яркое эмоциональное путешествие и наслаждение от уникального тембрального звучания НАОНИ.

По приглашению оркестра в проекте "Гуц and Roll" приняли участие и написали новые произведения такие выдающиеся украинские композиторы как: Юрий Шевченко, Андрей Шусть, Иван Тараненко, Игорь Юзюк, харьковчанин Борис Севастьянов, Виктор Дмитренко, Сергей Бедусенко, Игорь Поклад, Виктор Губанов и другие.

Авторские обработки народной музыки и аранжировки для оркестра сделали музыканты НАОНИ: главный дирижер и художественный руководитель Виктор Гуцал, дирижер Олег Кунтый, Юрий Яценко, Тарас Столяр Андрей Войчук, Надежда и Владимир Овчарчин. Концерт организован Благотворительным фондом "Омріяна Країна" и состоится при поддержке Украинского культурного фонда.

Напомним, международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs пройдет в Харькове. В этом году Kharkiv MeetDocs пройдет в пятый раз с 26 сентября по 2 октября.