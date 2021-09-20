20.09.2021 20:23 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов встретился с родительскими комитетами школ и детсадов: что обсуждали

В Харькове стартовали родительские собрания. Это традиционные встречи руководства города с родителями школьников и воспитанников детских садов.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , руководитель города Игорь Терехов провёл первую такую встречу в этом году с родительским активом Московского района, которая состоялась в Харьковской общеобразовательной школе №84.

На сегодняшней встрече представители родительских комитетов подняли ряд вопросов, которые, в основном, касались улучшения материально-технического состояния учебных и дошкольных учреждений.

Так, в частности, в школе N 31, 142,104 требуется установка новых энергосберегающих окон в кабинетах и на лестничных проёмах, а в школе N 139 ещё и отремонтировать входную группу, а в школе N 3 провести капремонт варочного цеха столовой.

Кроме того, возле школы N 128, гимназии N 23 и лицея N 8 установить знаки дорожной безопасности, светофоры или "лежачие полицейские".

Родители воспитанников детских садов N 39, 112 и 174 обратились к Игорю Терехову с просьбами отремонтировать прогулочный павильон, привести территорию вокруг сада в порядок, заасфальтировать тротуары и установить ограждение, а в д/с N 97 пандус для детей с особыми потребностями.

Как отметил руководитель города, такие встречи с родительскими комитетами очень важны, чтобы понимать потребности учебных и дошкольных учреждений с учётом пожеланий родителей, а также для того, чтобы всё это учесть при формировании городского бюджета на следующий год.

"Это первая встреча в этом году и уже обозначен круг проблем. Могу сказать одно, мы всё это будем делать. Что возможно будем делать уже в этом году", сказал Игорь Терехов.

Напомним: встречи Игоря Терехова с родительскими комитетами для Харькова стали уже традиционными, они проводятся уже 5-ый год во всех районах города. Именно на этих встречах родители могут обратиться к городской власти с просьбами и предложениями касающимися улучшения организации учебного процесса и решения проблем имеющих место в том или ином детском учебном учреждение.

Напомним, ранее мы писали о том, что Игорь Терехов предложил бизнесу помочь школам, обновив классные кабинеты за свои деньги

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