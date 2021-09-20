20.09.2021 20:40 Евгений Клочко

Александр Ярославский прокомментировал победу своего регбийного клуба “Олимп”

18 сентября в рамках 11-го тура Суперлиги чемпионата Украины по регби-15 клуб “Олимп” из Харькова, поддерживаемый известным бизнесменом Александром Ярославским, одержал победу над киевским “Политехником”.

Матч проходил в Харькове на стадионе “Динамо” и завершился со счетом 42:8. За одиннадцать туров харьковчане одержали победы во всех матчах.

“Везет сильнейшим”, - так прокомментировал прошедшую игру президент регбийного клуба “Олимп” Александр Ярославский.

Нельзя не отметить тот факт, что “Политехник” - одна из немногих украинских команд, которая в субботнем матче оказала активное сопротивление со стороны самого титулованного украинского клуба из Харькова. Ведь известно, что игроки харьковского “Олимпа” Ярославского являются основой национальной сборной по этому виду спорта. За пятнадцать лет под его руководством клуб “Олимп” собрал 45 титулов.

Благодаря поддержке президента Александра Ярославского и безупречной работе наставника Валерия Кочанова харьковский “Олимп” стал самым титулованным украинским регбийным клубом, собрал огромную коллекцию наивысших спортивных наград и добился стабильных выдающихся результатов.

25 сентября РК “Олимп” встретится с клубом “Сокол” из города Львов. Коэффициенты ставок на эту встречу уже доступны на сайте БК “Париматч”, обзор которой можно прочитать здесь