Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 21 сентября

Богородицу, которая рождением Христа сделала первый шаг к вечному спасению человечества, считают праведницей и защитницей людей. Молитвы о здоровье, семейном счастье и благополучие близких в этот день имеют особую силу. К Пресвятой обращаются с молитвами также семьи, которые не могут завести детей.
Издавна также считалось, что с этого дня уже можно было засылать сватов, однако сам брак заключали только после Покровы, 14 октября. В народе так и говорили "Пришла Пречистая — принесла сватов нечистая".
Рождество Богородицы — в славянской народной традиции это ещё и праздник урожая и встречи осени, поэтому назывался он Осенинами, так как считалось, что лето уже окончательно ушло. И по погоде этого дня судили какими будут грядущие осень и зима.
Традиции
Главная традиция этого дня – посещение церкви и обращение к Богородице за благословением на рождение детей, просьбы об их здоровье и благополучии дома.
Следует надеть самую хорошую одежду и отправиться в храм на утреннюю службу. К свече привязывали записку с просьбой и если она сгорала, считало на сгорала, считалось, что Богородица услышала молитву.
К 21 сентября в огородах и на полях полностью был убран урожай, селяне не работали, накрывали праздничный стол и приглашали гостей, вместе с которым перед трапезой молились о рождении детей и их благополучии.сь, что Богородица услышала молитву.
Что нельзя делать
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работать по дому;
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заниматься уборкой;
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стирать;
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рукодельничать;
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готовить пищу (приготовить надо накануне);
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заниматься полевыми работами;
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конфликтовать;
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повышать голос;
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применять физическую силу;
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желать зла;
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отказывать в помощи;
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употреблять алкоголь;
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наедаться;
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организовывать шумные мероприятия;
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заниматься садово-огородными работами;
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есть мясные изделия, кисломолочные продукты.
Что можно делать
Заниматься богоугодным делами:
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кормить сирот, нищих, пенсионеров,
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раздавать милостыню,
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участвовать в благотворительных акциях.
Погодные приметы:
Если этот день ясный, то так будет до конца октября.
А если пасмурно и моросит - это к холодной зиме.
А если день начался с дождя, то ливни будут идти ещё 40 дней, до самых морозов.
Сильный ветер — значит зимой будет мало снега.
Прогноз погоды
Однако современные синоптики свои прогнозы строят не глядя в окно, а на основе методов метеорологии. Правда от долгосрочных воздерживаются, говорят самый точный прогноз с вероятностью 95% возможен лишь на срок от одних до пяти суток. А сему в ближайшие дни обещают в Харькове будет более чем прохладно.
"Под влиянием малоподвижного циклона "Roland" на Харьковщине в ближайшие дни ожидается холодная и дождливая погода со среднесуточными температурами на 4 - 6 градусов ниже нормы.
21 сентября. Облачно с прояснениями.
По городу: ночью небольшой дождь, слабый туман, днём умеренный дождь. Температура воздуха ночью 8-10 ° тепла, в дневное время 11-13 °.
22 и 23 сентября. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5 - 10 м / с. Температура воздуха ночью + 5-10 °, днём 7-12 °", передаёт Харьковский региональный гидрометцентр.
А согласно метеонаблюдениям местных синоптиков, ещё несколько лет назад в эти дни в харькове стояла почти 30-градусная жара!
Температурные рекорды в Харькове:
21 сентября: max + 30,0 ° (2017), min 1,0 ° (1993 г.).
22 сентября: max + 29,4 ° (2018), min 0,7 ° (1963 г.).
23 сентября: max + 30,7 ° (2015), min 1,5 ° (1956 г.).
Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать
на Михайлово Чудо.