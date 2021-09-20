Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 21 сентября

20.09.2021 20:59 Дмитрий Колоней

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы - один из двенадцати важных христианских праздников.

Богородицу, которая рождением Христа сделала первый шаг к вечному спасению человечества, считают праведницей и защитницей людей. Молитвы о здоровье, семейном счастье и благополучие близких в этот день имеют особую силу. К Пресвятой обращаются с молитвами также семьи, которые не могут завести детей.

Издавна также считалось, что с этого дня уже можно было засылать сватов, однако сам брак заключали только после Покровы, 14 октября. В народе так и говорили "Пришла Пречистая — принесла сватов нечистая".

Рождество Богородицы — в славянской народной традиции это ещё и праздник урожая и встречи осени, поэтому назывался он Осенинами, так как считалось, что лето уже окончательно ушло. И по погоде этого дня судили какими будут грядущие осень и зима.

Традиции Главная традиция этого дня – посещение церкви и обращение к Богородице за благословением на рождение детей, просьбы об их здоровье и благополучии дома. Следует надеть самую хорошую одежду и отправиться в храм на утреннюю службу. К свече привязывали записку с просьбой и если она сгорала, считало на сгорала, считалось, что Богородица услышала молитву. К 21 сентября в огородах и на полях полностью был убран урожай, селяне не работали, накрывали праздничный стол и приглашали гостей, вместе с которым перед трапезой молились о рождении детей и их благополучии.сь, что Богородица услышала молитву. Что нельзя делать работать по дому;

заниматься уборкой;

стирать;

рукодельничать;

готовить пищу (приготовить надо накануне);

заниматься полевыми работами;

конфликтовать;

повышать голос;

применять физическую силу;

желать зла;

отказывать в помощи;

употреблять алкоголь;

наедаться;

организовывать шумные мероприятия;

заниматься садово-огородными работами;

есть мясные изделия, кисломолочные продукты. Что можно делать Заниматься богоугодным делами: кормить сирот, нищих, пенсионеров,

раздавать милостыню,

участвовать в благотворительных акциях.

Погодные приметы:

Если этот день ясный, то так будет до конца октября.

А если пасмурно и моросит - это к холодной зиме.

А если день начался с дождя, то ливни будут идти ещё 40 дней, до самых морозов.

Сильный ветер — значит зимой будет мало снега.

Прогноз погоды

Однако современные синоптики свои прогнозы строят не глядя в окно, а на основе методов метеорологии. Правда от долгосрочных воздерживаются, говорят самый точный прогноз с вероятностью 95% возможен лишь на срок от одних до пяти суток. А сему в ближайшие дни обещают в Харькове будет более чем прохладно.

"Под влиянием малоподвижного циклона "Roland" на Харьковщине в ближайшие дни ожидается холодная и дождливая погода со среднесуточными температурами на 4 - 6 градусов ниже нормы.

21 сентября. Облачно с прояснениями.

По городу: ночью небольшой дождь, слабый туман, днём умеренный дождь. Температура воздуха ночью 8-10 ° тепла, в дневное время 11-13 °.

22 и 23 сентября. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5 - 10 м / с. Температура воздуха ночью + 5-10 °, днём 7-12 °", передаёт Харьковский региональный гидрометцентр.

А согласно метеонаблюдениям местных синоптиков, ещё несколько лет назад в эти дни в харькове стояла почти 30-градусная жара!

Температурные рекорды в Харькове:

21 сентября: max + 30,0 ° (2017), min 1,0 ° (1993 г.).

22 сентября: max + 29,4 ° (2018), min 0,7 ° (1963 г.).

23 сентября: max + 30,7 ° (2015), min 1,5 ° (1956 г.).