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20.09.2021  20:59   Дмитрий Колоней

Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 21 сентября

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы - один из двенадцати важных христианских праздников.


Фото из открытых источников
Богородицу, которая рождением Христа сделала первый шаг к вечному спасению человечества, считают праведницей и защитницей людей. Молитвы о здоровье, семейном счастье и благополучие близких в этот день имеют особую силу. К Пресвятой обращаются с молитвами также семьи, которые не могут завести детей. 
Издавна также считалось, что с этого дня уже можно было засылать сватов, однако сам брак заключали только после Покровы, 14 октября. В народе так и говорили "Пришла Пречистая — принесла сватов нечистая".
 
Рождество Богородицы — в славянской народной традиции это ещё и праздник урожая и встречи осени, поэтому назывался он Осенинами, так как считалось, что лето уже окончательно ушло. И по погоде этого дня судили какими будут грядущие осень и зима. 

Традиции

Главная традиция этого дня – посещение церкви и обращение к Богородице за благословением на рождение детей, просьбы об их здоровье и благополучии дома. 
Следует надеть самую хорошую одежду и отправиться в храм на утреннюю службу. К свече привязывали записку с просьбой и если она сгорала, считало на сгорала, считалось, что Богородица услышала молитву.
К 21 сентября в огородах и на полях полностью был убран урожай, селяне не работали, накрывали праздничный стол и приглашали гостей, вместе с которым перед трапезой молились о рождении детей и их благополучии.сь, что Богородица услышала молитву.

Что нельзя делать

  •  работать по дому;
  •  заниматься уборкой;
  •  стирать;
  •  рукодельничать;
  •  готовить пищу (приготовить надо накануне);
  •  заниматься полевыми работами;
  •  конфликтовать;
  •  повышать голос;
  •  применять физическую силу;
  •  желать зла;
  •  отказывать в помощи;
  •  употреблять алкоголь;
  •  наедаться;
  •  организовывать шумные мероприятия;
  •  заниматься садово-огородными работами;
  •  есть мясные изделия, кисломолочные продукты.

Что можно делать

Заниматься богоугодным делами: 
  • кормить сирот, нищих, пенсионеров,
  • раздавать милостыню, 
  • участвовать в благотворительных акциях.

Погодные приметы:

Если этот день ясный, то так будет до конца октября. 
А если пасмурно и моросит - это к холодной зиме. 
А если день начался с дождя, то ливни будут идти ещё 40 дней, до самых морозов. 
Сильный ветер — значит зимой будет мало снега. 

Прогноз погоды

Однако современные синоптики свои прогнозы строят не глядя в окно, а на основе методов метеорологии.  Правда от долгосрочных воздерживаются, говорят самый точный прогноз с вероятностью 95% возможен лишь на срок от одних до пяти суток. А сему в ближайшие дни обещают в Харькове будет более чем прохладно. 
 
"Под влиянием малоподвижного циклона "Roland" на Харьковщине в ближайшие дни ожидается холодная и дождливая погода со среднесуточными температурами на 4 - 6 градусов ниже нормы.
21 сентября. Облачно с прояснениями. 
По городу: ночью небольшой дождь, слабый туман, днём умеренный дождь. Температура воздуха ночью 8-10 ° тепла, в дневное время   11-13 °.
22 и 23 сентября. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5 - 10 м / с. Температура воздуха ночью + 5-10 °, днём   7-12 °", передаёт Харьковский региональный гидрометцентр. 
А согласно метеонаблюдениям местных синоптиков, ещё несколько лет назад в эти дни в харькове стояла почти 30-градусная жара! 
 
Температурные рекорды в Харькове:
21 сентября: max + 30,0 ° (2017), min 1,0 ° (1993 г.).
22 сентября: max + 29,4 ° (2018), min 0,7 ° (1963 г.).
23 сентября: max + 30,7 ° (2015), min 1,5 ° (1956 г.).
 
Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать на Михайлово Чудо.
 

 

Тэги:  запреты, традиции, харьков, украина, рождество богородицы, приметы, что нельзя делать, прогноз, погода
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