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19.09.2021  09:26   Дмитрий Колоней

Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать 19 сентября

19 сентября, православный мир вспоминает о чуде, которое совершил Архистратиг Михаил, покровитель древнего Киева и один из наиболее почитаемых в Украине святых.


Фото из открытых источников
По преданию, архангел спас от разрушения храм в городе Хонех, повернув вспять воду, которая могла его затопить. Благодаря необъяснимой силе архистратига уцелело много людей.
 
Наши прадеды представляли себе Святого Михаила в образе славного воина, который не только заботился о несчастных, но и взвешивал на весах плохие и хорошие дела умерших. Чтобы не разгневать архистратига, 19 сентября крестьяне старались соблюдать пост и не выполнять тяжелой работы.
 
Люди верили, что тех, кто трудится в этот праздник, архангел толкает на странные поступки — «причуды». Жалел Святой Михаил только несчастных, которые работали по воле начальника.

Приметы и суеверия

Если утром 19 сентября на деревьях появился иней – жди много снега в эту зиму.
Если листья осины падают «лицом» вверх – эта зима будет ранней и очень холодной, а если наоборот, то жди теплых деньков.
Тепло и солнечно на Михайлов день – осень задержится, и будет радовать тебя теплом.
Если на Михайлово чудо листья на верхушке березы были зеленого цвета, то это к ранней зиме.
Если же облака вечером синего цвета, то это определенно к скорейшим изменениям в погоде.
Если на Михайлово чудо ты увидела изморозь на деревьях, то зима будет снежная.
Если на елях и соснах осталось мало шишек, то зима будет теплой и морозов не жди.

Что нельзя делать

Сегодня нельзя
  • тяжело работать и особенно, перекладывать свои обязанности на кого-то другого.
  • делать любые хозяйственные работы
  • работать на земле
  • заниматься бытовыми хлопотами. Все может в этот день сломаться, а пища получится невкусной.
  • резать
  • рубить и колоть дрова
  • шить
  • делать аппликации
  • увиливать от ответа на заданные вопросы
  • врать человеку. Накликаешь на себя беду.
  • выбрасывать остатки пищи со стола. Их стоит отдать нуждающимся или на корм птицам или животным.
  • ссориться. Все возникнувшие конфликты и разногласия нужно решать только мирным путем, не повышая голос и сдерживать эмоции.
  • мыть голову — «смоешь весь ум».
  • печь хлеб и пироги
  • собирать чернику. Ходило такое поверье, что «на Михаила дьявол чернику топчет».
  • злословить и сплетничать
  • плохо  думать плохо о других людях
  • шить

Что можно делать

Заниматься добрыми делами. Кроме того, раньше верили, что в этот день больные могли избавиться от своего недуга.
 
Бытовало такое мнение, что если 19 сентября весь день помогать людям, то можно попросить у Михайла исполнение желания.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать на День Анны и Саввы Скирдников.
Тэги:  запреты, традиции, харьков, украина, михайлово чудо, нельзя делать, табу
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