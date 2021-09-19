19.09.2021 09:26 Дмитрий Колоней

Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать 19 сентября

19 сентября, православный мир вспоминает о чуде, которое совершил Архистратиг Михаил, покровитель древнего Киева и один из наиболее почитаемых в Украине святых.



Фото из открытых источников

По преданию, архангел спас от разрушения храм в городе Хонех, повернув вспять воду, которая могла его затопить. Благодаря необъяснимой силе архистратига уцелело много людей.

Наши прадеды представляли себе Святого Михаила в образе славного воина, который не только заботился о несчастных, но и взвешивал на весах плохие и хорошие дела умерших. Чтобы не разгневать архистратига, 19 сентября крестьяне старались соблюдать пост и не выполнять тяжелой работы.

Люди верили, что тех, кто трудится в этот праздник, архангел толкает на странные поступки — «причуды». Жалел Святой Михаил только несчастных, которые работали по воле начальника.

Приметы и суеверия Если утром 19 сентября на деревьях появился иней – жди много снега в эту зиму. Если листья осины падают «лицом» вверх – эта зима будет ранней и очень холодной, а если наоборот, то жди теплых деньков. Тепло и солнечно на Михайлов день – осень задержится, и будет радовать тебя теплом. Если на Михайлово чудо листья на верхушке березы были зеленого цвета, то это к ранней зиме. Если же облака вечером синего цвета, то это определенно к скорейшим изменениям в погоде. Если на Михайлово чудо ты увидела изморозь на деревьях, то зима будет снежная. Если на елях и соснах осталось мало шишек, то зима будет теплой и морозов не жди.

Что нельзя делать

Сегодня нельзя

тяжело работать и особенно, перекладывать свои обязанности на кого-то другого.

делать любые хозяйственные работы

работать на земле

заниматься бытовыми хлопотами. Все может в этот день сломаться, а пища получится невкусной.

резать

рубить и колоть дрова

шить

делать аппликации

увиливать от ответа на заданные вопросы

врать человеку. Накликаешь на себя беду.

выбрасывать остатки пищи со стола. Их стоит отдать нуждающимся или на корм птицам или животным.

ссориться. Все возникнувшие конфликты и разногласия нужно решать только мирным путем, не повышая голос и сдерживать эмоции.

мыть голову — «смоешь весь ум».

печь хлеб и пироги

собирать чернику. Ходило такое поверье, что «на Михаила дьявол чернику топчет».

злословить и сплетничать

плохо думать плохо о других людях

шить

Что можно делать

Заниматься добрыми делами. Кроме того, раньше верили, что в этот день больные могли избавиться от своего недуга.

Бытовало такое мнение, что если 19 сентября весь день помогать людям, то можно попросить у Михайла исполнение желания.

Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать на День Анны и Саввы Скирдников.