19.09.2021 09:26 Дмитрий Колоней
Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать 19 сентября
19 сентября, православный мир вспоминает о чуде, которое совершил Архистратиг Михаил, покровитель древнего Киева и один из наиболее почитаемых в Украине святых.
Фото из открытых источников
По преданию, архангел спас от разрушения храм в городе Хонех, повернув вспять воду, которая могла его затопить. Благодаря необъяснимой силе архистратига уцелело много людей.
Наши прадеды представляли себе Святого Михаила в образе славного воина, который не только заботился о несчастных, но и взвешивал на весах плохие и хорошие дела умерших. Чтобы не разгневать архистратига, 19 сентября крестьяне старались соблюдать пост и не выполнять тяжелой работы.
Люди верили, что тех, кто трудится в этот праздник, архангел толкает на странные поступки — «причуды». Жалел Святой Михаил только несчастных, которые работали по воле начальника.
Приметы и суеверия
Если утром 19 сентября на деревьях появился иней – жди много снега в эту зиму.
Если листья осины падают «лицом» вверх – эта зима будет ранней и очень холодной, а если наоборот, то жди теплых деньков.
Тепло и солнечно на Михайлов день – осень задержится, и будет радовать тебя теплом.
Если на Михайлово чудо листья на верхушке березы были зеленого цвета, то это к ранней зиме.
Если же облака вечером синего цвета, то это определенно к скорейшим изменениям в погоде.
Если на Михайлово чудо ты увидела изморозь на деревьях, то зима будет снежная.
Если на елях и соснах осталось мало шишек, то зима будет теплой и морозов не жди.
Что нельзя делать
Сегодня нельзя
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тяжело работать и особенно, перекладывать свои обязанности на кого-то другого.
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делать любые хозяйственные работы
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работать на земле
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заниматься бытовыми хлопотами. Все может в этот день сломаться, а пища получится невкусной.
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резать
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рубить и колоть дрова
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шить
-
делать аппликации
-
увиливать от ответа на заданные вопросы
-
врать человеку. Накликаешь на себя беду.
-
выбрасывать остатки пищи со стола. Их стоит отдать нуждающимся или на корм птицам или животным.
-
ссориться. Все возникнувшие конфликты и разногласия нужно решать только мирным путем, не повышая голос и сдерживать эмоции.
-
мыть голову — «смоешь весь ум».
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печь хлеб и пироги
-
собирать чернику. Ходило такое поверье, что «на Михаила дьявол чернику топчет».
-
злословить и сплетничать
-
плохо думать плохо о других людях
-
шить
Что можно делать
Заниматься добрыми делами. Кроме того, раньше верили, что в этот день больные могли избавиться от своего недуга.
Бытовало такое мнение, что если 19 сентября весь день помогать людям, то можно попросить у Михайла исполнение желания.
Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать
на День Анны и Саввы Скирдников.
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