09.09.2021 20:00 Дмитрий Колоней
День Анны и Саввы Скирдников: Что категорически нельзя делать 10 сентября
10 сентября в народе называют днем День Анны и Саввы Скирдников. Название пошло от того, что раньше в это время крестьяне собирали с полей последний сжатый хлеб и убирали его в скирды.
Фото из открытых источников
Святая Анна из Иерусалима была благочестивой вдовой, которой вместе со святым Симеоном Богоприимцем выпала честь встретить младенца Иисуса Христа в храме, куда его принесли родители, чтобы возблагодарить Бога за первенца.
Святой Савва Крыпецкий, или Псковский, жил в 15 веке. Приняв монашеский постриг в Афоне, он отправился в Псков и поселился неподалеку от города, в уединенной Крыпецкой пустыни. Савва соблюдал строгий пост, а все свободное время проводил в молитвах. К нему часто приходили люди за советом и благословением. Однажды к Савве приехал псковский князь Ярослав вместе с больной супругой; после молебна женщина чудом исцелилась. Известно, что преподобный учил мирян соблюдать чистоту — телесную и нравственную, ратовал за праведный образ жизни людей. Даже после смерти Савва не оставил свою обитель, а много раз оказывал ей помощь, например, однажды защитил от разбойников, а их главаря заставил покаяться.
Традиции и запреты дня
На Анну и Савву завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды — отсюда и название праздника, Скирдники. Крестьяне торопились убрать хлеб до наступления ненастья и холодов. «Красно поле снопами, а гумно — скирдами», — говорили люди.
На Руси в это время славили урожай, устраивая большие праздники и ярмарки. Как ни странно, именно в этот день молились об избавлении от пьянства. А вот свататься на Анну и Савву не стоило: приход жениха в гости к родителям невесты сулил беду.
Приметы на Анну и Савву Скирдников
Считается, что в этот день нельзя долго гулять, особенно в лесу, существует большая вероятность заблудиться. А еще не надо ходить к родителям невесты, иначе беду накличешь. 10 сентября женщинам категорически запрещено работать.
А еще нельзя сквернословить, в противном случае плохие слова привлекут в жизнь проблемы, неудачи и болезни. Запрещено таить обиду и накапливать отрицательную энергию. Так как это в итоге отразится на самом обиженном.
Именины в этот день
• Александр
• Алексей
• Анатолий
• Анна
• Арсений
• Афанасий
• Василий
• Вениамин
• Георгий
• Григорий
• Денис
• Ефим
• Захар
• Иван
• Игнатий
• Иларион
• Иосиф
• Лаврентий
• Леонтий
• Лукьян
• Макар
• Моисей
• Николай
• Павел
• Савва
• Сергей
• Степан
• Сусанна
• Федор.
Напомним, ранее мы писали о том, что нельзя делать
9 сентября на Пимена и Анфису
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