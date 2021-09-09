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09.09.2021  20:00   Дмитрий Колоней

День Анны и Саввы Скирдников: Что категорически нельзя делать 10 сентября

10 сентября в народе называют днем День Анны и Саввы Скирдников. Название пошло от того, что раньше в это время крестьяне собирали с полей последний сжатый хлеб и убирали его в скирды.


Фото из открытых источников
Святая Анна из Иерусалима была благочестивой вдовой, которой вместе со святым Симеоном Богоприимцем выпала честь встретить младенца Иисуса Христа в храме, куда его принесли родители, чтобы возблагодарить Бога за первенца.
 
Святой Савва Крыпецкий, или Псковский, жил в 15 веке. Приняв монашеский постриг в Афоне, он отправился в Псков и поселился неподалеку от города, в уединенной Крыпецкой пустыни. Савва соблюдал строгий пост, а все свободное время проводил в молитвах. К нему часто приходили люди за советом и благословением. Однажды к Савве приехал псковский князь Ярослав вместе с больной супругой; после молебна женщина чудом исцелилась. Известно, что преподобный учил мирян соблюдать чистоту — телесную и нравственную, ратовал за праведный образ жизни людей. Даже после смерти Савва не оставил свою обитель, а много раз оказывал ей помощь, например, однажды защитил от разбойников, а их главаря заставил покаяться.

Традиции и запреты дня 

На Анну и Савву завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды — отсюда и название праздника, Скирдники. Крестьяне торопились убрать хлеб до наступления ненастья и холодов. «Красно поле снопами, а гумно — скирдами», — говорили люди.
 
На Руси в это время славили урожай, устраивая большие праздники и ярмарки. Как ни странно, именно в этот день молились об избавлении от пьянства. А вот свататься на Анну и Савву не стоило: приход жениха в гости к родителям невесты сулил беду.
 

Приметы на Анну и Савву Скирдников

Считается, что в этот день нельзя долго гулять, особенно в лесу, существует большая вероятность заблудиться. А еще не надо ходить к родителям невесты, иначе беду накличешь. 10 сентября женщинам категорически запрещено работать.
 
А еще нельзя сквернословить, в противном случае плохие слова привлекут в жизнь проблемы, неудачи и болезни. Запрещено таить обиду и накапливать отрицательную энергию. Так как это в итоге отразится на самом обиженном.
 
Именины в этот день
 
Александр
Алексей
Анатолий
Анна
Арсений
Афанасий
Василий
Вениамин
Георгий
Григорий
Денис
Ефим
Захар
Иван
Игнатий
Иларион
Иосиф
Лаврентий
Леонтий
Лукьян
Макар
Моисей
Николай
Павел
Савва
Сергей
Степан
Сусанна
Федор.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что нельзя делать 9 сентября на Пимена и Анфису
Тэги:  запреты, традиции, харьков, день анны и саввы скирдников
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