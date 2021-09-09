09.09.2021 20:00 Дмитрий Колоней

День Анны и Саввы Скирдников: Что категорически нельзя делать 10 сентября

10 сентября в народе называют днем День Анны и Саввы Скирдников. Название пошло от того, что раньше в это время крестьяне собирали с полей последний сжатый хлеб и убирали его в скирды.



Фото из открытых источников

Святая Анна из Иерусалима была благочестивой вдовой, которой вместе со святым Симеоном Богоприимцем выпала честь встретить младенца Иисуса Христа в храме, куда его принесли родители, чтобы возблагодарить Бога за первенца.

Святой Савва Крыпецкий, или Псковский, жил в 15 веке. Приняв монашеский постриг в Афоне, он отправился в Псков и поселился неподалеку от города, в уединенной Крыпецкой пустыни. Савва соблюдал строгий пост, а все свободное время проводил в молитвах. К нему часто приходили люди за советом и благословением. Однажды к Савве приехал псковский князь Ярослав вместе с больной супругой; после молебна женщина чудом исцелилась. Известно, что преподобный учил мирян соблюдать чистоту — телесную и нравственную, ратовал за праведный образ жизни людей. Даже после смерти Савва не оставил свою обитель, а много раз оказывал ей помощь, например, однажды защитил от разбойников, а их главаря заставил покаяться.

Традиции и запреты дня

На Анну и Савву завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды — отсюда и название праздника, Скирдники. Крестьяне торопились убрать хлеб до наступления ненастья и холодов. «Красно поле снопами, а гумно — скирдами», — говорили люди.

На Руси в это время славили урожай, устраивая большие праздники и ярмарки. Как ни странно, именно в этот день молились об избавлении от пьянства. А вот свататься на Анну и Савву не стоило: приход жениха в гости к родителям невесты сулил беду.

Приметы на Анну и Савву Скирдников

Считается, что в этот день нельзя долго гулять, особенно в лесу, существует большая вероятность заблудиться. А еще не надо ходить к родителям невесты, иначе беду накличешь. 10 сентября женщинам категорически запрещено работать.

А еще нельзя сквернословить, в противном случае плохие слова привлекут в жизнь проблемы, неудачи и болезни. Запрещено таить обиду и накапливать отрицательную энергию. Так как это в итоге отразится на самом обиженном.

Именины в этот день

• Александр

• Алексей

• Анатолий

• Анна

• Арсений

• Афанасий

• Василий

• Вениамин

• Георгий

• Григорий

• Денис

• Ефим

• Захар

• Иван

• Игнатий

• Иларион

• Иосиф

• Лаврентий

• Леонтий

• Лукьян

• Макар

• Моисей

• Николай

• Павел

• Савва

• Сергей

• Степан

• Сусанна

• Федор.

Напомним, ранее мы писали о том, что нельзя делать 9 сентября на Пимена и Анфису