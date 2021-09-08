08.09.2021 19:01

Запреты дня 9 сентября 2021: Что категорически нельзя делать на Пимена и Анфису

В четверг, 9 сентября 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Пимена Великого, преподобных священномученика Кукши и Пимена-постника Печерских, а также мученицы Анфисы (Анфусы) Новой.



Фото из открытых источников

В народе этот день имеет множество имен: Кукша Рябинник, Два Пимена, День Анфисы, Анфиса Рябинница, День Анфисы и Пимена.

Что нельзя делать на Пимена и Анфису 9 сентября 2021

• плохо обращаться с деревом рябины: ломать без нужды ветки, ранить стволы и пр.

• занимать или давать деньги в долг

• совершать крупные покупки

• в гостях долго стоять на пороге - плохая примета: на себя неприятности навлечете, и в дом нечистую силу впустите

• подбирать что-либо на дороге, в особенности на перекрестке - к порче или сглазу

• свататься и принимать предложение, гулять свадьбу

• отправляться в путешествие.

Приметы на Пимена и Анфису 9 сентября 2021

В этот день продолжался сбор рябины. Эту ягоду очень уважали в народе за ее целебные свойства и вкусовые качества, и старались успеть заготовить обильные запасы на грядущую зиму. Кроме медицинского значения, рябине приписывали также некие мистические силы. Например, гроздья рябины, собранные на Двух Пименов, вешали под крышу дома и хозяйственных построек - на счастье. Девушки также нанизывали на нитку ягоды рябины, как бусины, и носили в качестве украшений. Такие бусы считались сильным оберегом от дурного глаза и нечисти.

Другие праздники 9 сентября 2021

• Всемирный день красоты

• День тестировщика

• Международный день судоку

Именины 9 сентября 2021

День ангела по православному церковному календарю отмечают Александр (защитник), Анфиса (цветущая), Владимир (владеющий миром), Дмитрий (посвященный Деметре), Иван (благодать Божья), Мефодий (методичный), Михаил (подобный Богу), Никон (побеждающий), Савва (старец) и Степан (венец).