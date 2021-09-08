08.09.2021 19:15 Евгений Клочко

В пяти районах Харькова не будет света 9 сентября: адреса

В Харькове в четверг 9 сентября 2021 года планируется отключение в пяти районах города.



Фото из открытых источников

Электричество в этих районах будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

Во вторник 9 сентября с 8:00-17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Южный район

ул. Полевая, 4;

4; пр. Героев Сталинграда, 171Б; 175А; 177; 177А; 179; 179А; 179В; 181.

Салтовский район

ул. Валентиновская , 63;

, 63; ул. Владислава Зубенко , 35; 35А; 35Б; 35Г, 31В5; 35; 35Б; 39;

, 35; 35А; 35Б; 35Г, 31В5; 35; 35Б; 39; в-д. Загородный , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 39; 4; 41; 43; 5; 6; 7; 8; 9;

, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 39; 4; 41; 43; 5; 6; 7; 8; 9; в-д. Ивана Зарудного , 1;

, 1; в-д. Семиградский , 2;

, 2; ул. Академика Павлова, 1; 1А; 101; 103; 105; 105А; 107; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115А; 116; 117; 117А; 118; 119; 119А; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126А; 127; 128; 129; 13; 130Ч/Д; 131; 131А; 132; 133; 133А; 134; 134А; 135; 135А; 136; 137; 137А; 138; 139; 139А; 140; 141; 142; 143; 143А; 145; 145А; 147; 147А; 149; 15; 151; 19; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30А; 30/30А; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 41; 41А; 42; 44; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 7; 77; 81; 81А; 83; 83А; 83Б; 83В; 84; 85; 85А; 85Б; 87; 88; 89; 91; 93; 95; 97; 97А; 97Б; 99;

1; 1А; 101; 103; 105; 105А; 107; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115А; 116; 117; 117А; 118; 119; 119А; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126А; 127; 128; 129; 13; 130Ч/Д; 131; 131А; 132; 133; 133А; 134; 134А; 135; 135А; 136; 137; 137А; 138; 139; 139А; 140; 141; 142; 143; 143А; 145; 145А; 147; 147А; 149; 15; 151; 19; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30А; 30/30А; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 41; 41А; 42; 44; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 7; 77; 81; 81А; 83; 83А; 83Б; 83В; 84; 85; 85А; 85Б; 87; 88; 89; 91; 93; 95; 97; 97А; 97Б; 99; ул. Семиградская , 5А;

, 5А; пр-д. Загородный , 11; 13; 15; 3; 5; 7; 9;

, 11; 13; 15; 3; 5; 7; 9; пер. Весенний , 16; 19;

, 16; 19; пер. Долинский , 1;

, 1; шоссе Салтовское, 1.

Восточный район

в-д. Зеленодольський, 14;

14; ул. Авангардная, 1; 100; 101; 102/22; 105; 107; 109; 3; 5; 64; 66; 68/17; 69; 70; 71/14; 72/18; 73/15; 74/21; 75; 76; 77/16; 78; 79/19; 80/21; 81; 82; 83/20; 84/22; 85/19; 86/21; 87; 88; 89; 90/73; 91/19; 93; 94; 96/22; 98/21; 99;

1; 100; 101; 102/22; 105; 107; 109; 3; 5; 64; 66; 68/17; 69; 70; 71/14; 72/18; 73/15; 74/21; 75; 76; 77/16; 78; 79/19; 80/21; 81; 82; 83/20; 84/22; 85/19; 86/21; 87; 88; 89; 90/73; 91/19; 93; 94; 96/22; 98/21; 99; ул. Зеленодольская , 100; 102; 104; 106; 31; 32/29; 33/30; 34/33; 35/34; 38/31; 39; 82; 84; 86; 88; 92; 96; 98;

, 100; 102; 104; 106; 31; 32/29; 33/30; 34/33; 35/34; 38/31; 39; 82; 84; 86; 88; 92; 96; 98; ул. Луи Пастера, 274/1; 280;

274/1; 280; ул. Плиточная , 146;

, 146; пр-д. Неманский 1-й, 10; 11; 12; 13; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

10; 11; 12; 13; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; пр-д. Неманский 2-й , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 4; 5; 6; 7; 8; 9; пр-д. Неманський 3-й , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 3; 30; 30А; 31; 32; 33/36; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 3; 30; 30А; 31; 32; 33/36; 4; 5; 6; 7; 8; 9; пр-д. Неманский 4-й, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 32; 34; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Центральный район

ул. Метростроителей, 38; 40; 40А; 42; 42В.

Холодногорский район

ул. Пермская, 12/14;

12/14; шоссе Григоровское, 55.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 8 сентября 2021 года в Харькове отключили электроснабжение в пяти районах города.