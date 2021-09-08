    
Главная Новости Харькова Общество В Харькове проходят утренние openair-тренировки в Саржином Яру
08.09.2021  19:57   

В Харькове проходят утренние openair-тренировки в Саржином Яру

По вторникам и четвергам каждый желающий харьковчанин сможет присоединиться в Саржиром Яру к openair-тренировке.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ассоциацию Yogadao.pro и школу Yogadao Evolutional, организаторы обещают грамотно построенные тренировки и экологичную эффективную методику. А вот проверить это может любая ранняя пташка в городе Харькове. 
 
Ближайшая тренировка состоится завтра, 9 сентября, в 8:00, а после каждый вторник и четверг.  Тренировка состоит из двух частей: 
 
Первая часть: утренняя пробуждающая потоковая йога «Утренняя сурья» с элементами волновой динамики. Вторая часть: кинезиогимнастика, даосская суставная гимнастика, энергонаполняющая практика цигун и нэйгун-медитация. 
 
Ведущий тренировок: Владислав Зюбан, автор программы «Матрица Здоровья», инструктор школы Смирновых, тренер школы Yogadao. Найти место занятий не сложно: терраса у теннисных столов, а также поляна рядом с террасой в Саржином Яру. Оплата свободная.
 
Напомним, ранее мы писали о том, переведут ли стрелки часов в Украине на зимнее время.
Тэги:  йога, тренировка, харьков, openair
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.06 Концерты, фестивали День йоги в парке Горького   19.06 Общество Неделя йоги на свежем воздухе ожидает харьковчан
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 