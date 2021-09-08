08.09.2021 19:57

В Харькове проходят утренние openair-тренировки в Саржином Яру

По вторникам и четвергам каждый желающий харьковчанин сможет присоединиться в Саржиром Яру к openair-тренировке.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ассоциацию Yogadao.pro и школу Yogadao Evolutional, организаторы обещают грамотно построенные тренировки и экологичную эффективную методику. А вот проверить это может любая ранняя пташка в городе Харькове.

Ближайшая тренировка состоится завтра, 9 сентября, в 8:00, а после каждый вторник и четверг. Тренировка состоит из двух частей:

Первая часть: утренняя пробуждающая потоковая йога «Утренняя сурья» с элементами волновой динамики. Вторая часть: кинезиогимнастика, даосская суставная гимнастика, энергонаполняющая практика цигун и нэйгун-медитация.

Ведущий тренировок: Владислав Зюбан, автор программы «Матрица Здоровья», инструктор школы Смирновых, тренер школы Yogadao. Найти место занятий не сложно: терраса у теннисных столов, а также поляна рядом с террасой в Саржином Яру. Оплата свободная.

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