    
Главная Новости Харькова Общество Переведут ли стрелки часов в Украине на зимнее время
08.09.2021  11:30   Виталий Хиневич

Переведут ли стрелки часов в Украине на зимнее время

Когда страна перейдет на зимнее время и при каких условиях, в этом разбирался корреспондент РЕДПОСТ.

Перевод стрелок часов
 
Отменить перевод часов на летнее время и наоборот Верховная Рада пыталась в конце этой зимы. Но во втором чтении законопроект поддержали лишь 212 народных избранников из 226 необходимых. 
 
В Украине начали переводить стрелки часов еще в далеком 1981 году.
 
В годы независимости Кабинет министров регламентировал перевод стрелок часов постановлением №509. Согласно ему, мы вернемся на час обратно, в зимнее время 31 октября 2021 года. 
 
Люди забывают переводить стрелки часов, а если и вспомнили, то путают в каком направлении их двигать.
 
Помимо этого медики сигнализируют нам о том, что из-за корректировки времени обостряются сердечно-сосудистые заболевания, страдает иммунная функция организма, появляется общая слабость и недомогание. 
 
В свою очередь экономисты твердят о пользе перевода стрелок: жизнедеятельность человека сдвигается на более светлое время суток, при помощи чего экономится электроэнергия. 
 
Европарламент в марте 2019 года поддержал отказ от перехода на летнее и зимнее время, таким образом многие страны Евросоюза пожелали остаться на летнем времени.
 
Это и послужило причиной отправить украинский «временной» закон на доработку, чтобы закон не мешал экономическим и дипломатическим отношениям со странами Евросоюза.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, как помочь себе при заболеваниях ЖКТ.
 
Тэги:  перевод часов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.03 Общество Украина все-таки перейдет на летнее время в воскресенье, 28 марта 19.03 Общество Раде не удалось проголосовать за отмену перехода на летнее время 18.03 Власть Европарламент призвал уже в этом году не переводить часы
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 