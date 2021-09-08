08.09.2021 11:30 Виталий Хиневич

Переведут ли стрелки часов в Украине на зимнее время

Когда страна перейдет на зимнее время и при каких условиях, в этом разбирался корреспондент РЕДПОСТ.

Отменить перевод часов на летнее время и наоборот Верховная Рада пыталась в конце этой зимы. Но во втором чтении законопроект поддержали лишь 212 народных избранников из 226 необходимых.

В Украине начали переводить стрелки часов еще в далеком 1981 году.

В годы независимости Кабинет министров регламентировал перевод стрелок часов постановлением № 509 . Согласно ему, мы вернемся на час обратно, в зимнее время 31 октября 2021 года.

Люди забывают переводить стрелки часов, а если и вспомнили, то путают в каком направлении их двигать.

Помимо этого медики сигнализируют нам о том, что из-за корректировки времени обостряются сердечно-сосудистые заболевания, страдает иммунная функция организма, появляется общая слабость и недомогание.

В свою очередь экономисты твердят о пользе перевода стрелок: жизнедеятельность человека сдвигается на более светлое время суток, при помощи чего экономится электроэнергия.

Европарламент в марте 2019 года поддержал отказ от перехода на летнее и зимнее время, таким образом многие страны Евросоюза пожелали остаться на летнем времени.

Это и послужило причиной отправить украинский «временной» закон на доработку, чтобы закон не мешал экономическим и дипломатическим отношениям со странами Евросоюза.

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