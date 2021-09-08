08.09.2021 12:00

Верховная Рада поддержала легализацию виртуальных активов в стране

На заседании сегодня, 8 сентября, народные избранники проголосовали за законопроект №3637 о легализации виртуальных активов граждан.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что решение поддержали 276 народных депутатов. Одной из инициаторов законопроекта выступила Кира Рудик, представитель фракции «Голос».

Законопроект должен наладить регуляцию рынка виртуальных активов и его участников.

Кроме этого, урегулировать правовые нормы виртуальных активов и гражданско-правовых отношений между физическими и юридическими лицами.

Определит правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами.

Напомним, 2 декабря 2020 года Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект 3637 "О виртуальных активах", что может легализовать рынок цифровых валют в Украине.