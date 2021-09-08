08.09.2021 12:50 Рита Парфенова

Двое суток под Харьковом ищут 90-летнюю женщину (фото)

В понедельник, 6 сентября, женщина вышла из дома и пропала.



Фото из открытых источников

В Харькове и области разыскивается 91-летняя Анастасия Григорьевна Кирпе. 6 сентября после девяти часов утра женщина вышла из дома в хуторе Герсевановский, г. Лозовая, Лозовского района Харьковской области и с того момента ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».



Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые до плеч, глаза голубые.



Была одета в зеленый свитер в тонкую черную полоску, черные спортивные штаны, черные галоши.



Особые приметы: сутулость.



Страдает потерей памяти.



Если вам что-нибудь известно о местонахождении Анастасии Кирпе или вы ее где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».









Ранее РЕДПОСТ писал о розыске 34-летней Виктории Грикень. 4-го сентября около 22:30-23:00 женщина вышла из дома в Аптекарском переулке г. Харьков и пропала.