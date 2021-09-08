    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Двое суток под Харьковом ищут 90-летнюю женщину (фото)
08.09.2021  12:50   Рита Парфенова

Двое суток под Харьковом ищут 90-летнюю женщину (фото)

В понедельник, 6 сентября, женщина вышла из дома и пропала.


Фото из открытых источников

В Харькове и области разыскивается 91-летняя Анастасия Григорьевна Кирпе. 6 сентября после девяти часов утра женщина вышла из дома в хуторе Герсевановский, г. Лозовая, Лозовского района Харьковской области и с того момента ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые до плеч, глаза голубые.

Была одета в зеленый свитер в тонкую черную полоску, черные спортивные штаны, черные галоши.

Особые приметы: сутулость.

Страдает потерей памяти.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Анастасии Кирпе или вы ее где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».




91-летняя Анастасия Григорьевна Кирпе пропала без вести 6 сентября

Ранее РЕДПОСТ писал о розыске 34-летней Виктории Грикень. 4-го сентября около 22:30-23:00 женщина вышла из дома в Аптекарском переулке г. Харьков и пропала.

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.09 Криминал и происшествия В Харькове и по всей Украине разыскивают 33-летнего Дмитрия Пироженко (фото) 02.09 Криминал и происшествия Внимание, розыск: в Харькове пропал мужчина, отправившийся на Южный вокзал (фото) 30.08 Криминал и происшествия Несовершеннолетняя девушка сутки назад ушла из дома в Харькове (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 