08.09.2021 13:10

Соратники Юлии Светличной ведут на выборах в Харькове грязную кампанию, - политолог

Политолог осудил действия советника Светличной Марии Андреас, которая в своих политических заявлениях на своей странице в Facebook делит людей на два сорта.

Как сообщает РЕДПОСТ , соратники Юлии Светличной в преддверии ее возможного участия в выборах харьковского городского головы начали грязную и жесткую кампанию против своих оппонентов и даже самих избирателей.

По его словам, соратники Юлии Светличной начали публичную атаку на Александра Скорика после его выдвижения «Европейской солидарностью» в кандидаты на выборах мэра Харькова. При этом используемые лагерем Светличной методы нельзя назвать корректными.

«Реакция местного политикума была просто... прекрасной. Соратница Светличной, ее бывшая советница в ХОГА Мария Андреас высмеивает кандидата в мэры от «Евросолидарности» за то, что у него якобы нет среднего образования. И интеллигенция Харькова не воспримет человека из райцентра.

Во-первых, у Скорика есть высшее образование, а без среднего он его явно не получил бы. Во-вторых, а что — из райцентра это приговор? Клеймо? Как выражается другой соратник Светличной — колхоз? Своеобразное у ребят представление об интеллигентности. Вот так между делом они не Скорика унижают, а всех жителей районов Харьковской области. Отличная тактика, политтехнологи рыдают от восхищения»,— дал свою оценку эксперт.

Одновременно с этим Кирилл Сазонов подчеркнул, что Скорика в отсутствии образования обвиняет Мария Андреас, которой правоохранителями было предъявлено официальное обвинение в подделке диплома.

«К образованию Скорика и его происхождению из райцентра претензии высказывает человек, которого... отправляли под суд за подделку диплома. Какие прекрасные люди выступают от имени харьковской интеллигенции», — отметил Сазонов.

Напомним, ранее Владимир Фесенко в своем блоге высказывался о том, что рождение Юлией Светличной ребенка повлияет на ее возможность активно проводить избирательную кампанию. Тогда Мария Андреас назвала его «псевдополитологом» и сексистом, а страницу Фесенко атаковали соратники Светличной и аккаунты, продвигающие ее.