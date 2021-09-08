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08.09.2021  13:10   

Соратники Юлии Светличной ведут на выборах в Харькове грязную кампанию, - политолог

Политолог осудил действия советника Светличной Марии Андреас, которая в своих политических заявлениях на своей странице в Facebook делит людей на два сорта.

Штаб Светличной занимается оскорблениями избирателей?
 
Как сообщает РЕДПОСТ, соратники Юлии Светличной в преддверии ее возможного участия в выборах харьковского городского головы начали грязную и жесткую кампанию против своих оппонентов и даже самих избирателей. 
 
Об этом в своем блоге на сайте «Обозреватель» написал политолог Кирилл Сазонов. 
 
По его словам, соратники Юлии Светличной начали публичную атаку на Александра Скорика после его выдвижения «Европейской солидарностью» в кандидаты на выборах мэра Харькова. При этом используемые лагерем Светличной методы нельзя назвать корректными. 
 
«Реакция местного политикума была просто... прекрасной. Соратница Светличной, ее бывшая советница в ХОГА Мария Андреас высмеивает кандидата в мэры от «Евросолидарности» за то, что у него якобы нет среднего образования. И интеллигенция Харькова не воспримет человека из райцентра. 
 
Во-первых, у Скорика есть высшее образование, а без среднего он его явно не получил бы. Во-вторых, а что — из райцентра это приговор? Клеймо? Как выражается другой соратник Светличной — колхоз? Своеобразное у ребят представление об интеллигентности. Вот так между делом они не Скорика унижают, а всех жителей районов Харьковской области. Отличная тактика, политтехнологи рыдают от восхищения»,— дал свою оценку эксперт.  
 
Одновременно с этим Кирилл Сазонов подчеркнул, что Скорика в отсутствии образования обвиняет Мария Андреас, которой правоохранителями было предъявлено официальное обвинение в подделке диплома. 
 
«К образованию Скорика и его происхождению из райцентра претензии высказывает человек, которого... отправляли под суд за подделку диплома. Какие прекрасные люди выступают от имени харьковской интеллигенции», — отметил Сазонов. 
 
Напомним, ранее Владимир Фесенко в своем блоге высказывался о том, что рождение Юлией Светличной ребенка повлияет на ее возможность активно проводить избирательную кампанию. Тогда Мария Андреас назвала его «псевдополитологом» и сексистом, а страницу Фесенко атаковали соратники Светличной и аккаунты, продвигающие ее. 
 
Тэги:  юлия светличная, выборы, харьков
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