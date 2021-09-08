08.09.2021 13:22 Евгений Клочко

В Харькове на пешеходных переходах стали устанавливать тактильную плитку (фото)

Тактильная плитка также называется "блоки Брайля" и является плиткой с определенной текстурой/рельефом и устанавливается на пешеходных переходах, тротуарах, лестницах и платформах станций для слабовидящих людей.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , такие блоки стали появляться и в Харькове. Сейчас ими оснащен каждый переход на Московском проспекте от Красношкольного сквера до сквера Руднева.

По информации профильного департамента, данное нововведение предусматривалось проектом реконструкции части Московского проспекта.

Справка: "блоки Брайля"представляют собой систему текстурированного индикатора поверхности земли, расположенного на тротуарах, пешеходных переходах, лестницах, платформах железнодорожных станций и остановочных пунктов, для помощи ориентации в пространстве пешеходам с нарушением зрения

Тактильные предупреждения обеспечивают характерный рисунок поверхности в виде либо выпуклых параллельно идущих линий, либо в виде выпуклых точек, которые обнаруживаются человеком страдающим нарушением зрения с помощью длинной трости или ногами. Данная система используются для оповещения слабовидящих о приближающихся улицах и опасных изменениях поверхности или уклонов.

Система тактильного покрытия была изобретена и впервые введена в Японии на пешеходных переходах и в других опасных дорожных местах. В Великобритании, Австралии и Соединенных Штатах стали вводить данную систему в начале 1990-х годов. Канада начала включать её в свою транспортную систему сначала в 1990-х годах, а затем расширила её использование в начале 2000-х годов.

Напомним, 4 августа открыли движение транспорта по Московскому проспекту после реконструкции проезжей части.

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