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08.09.2021  13:30   

Харьковчанам шлют "фейковые" электронные письма с долгами

Неизвестные лица рассылают жителям Харькова письма с задолженностями за электричество от имени АО «Харьковоблэнерго».


Фото из открытых источников
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу АО « Харьковоблэнерго».
 
Отмечается, что в уведомлениях, помимо сообщения о мнимой задолженности, указаны недостоверные номера телефонов и интернет ссылки неизвестного происхождения.
 
«Харьковоблэнерго» к возникновению и распространению этих писем не имеет никакого отношения.
 
Предприятие также напоминает, что с 1 января 2019 года начислением оплаты за услуги потребления электричества производит не облэнерго, а поставщик электрической энергии.
 
Напомним, деньги за долги по коммуналке будут списывать с банковских карт автоматически.
 
Источник:   АО «Харьковоблэнерго»
 Тэги:  электричество, харьков
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