08.09.2021 13:30

Харьковчанам шлют "фейковые" электронные письма с долгами

Неизвестные лица рассылают жителям Харькова письма с задолженностями за электричество от имени АО «Харьковоблэнерго».



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу АО « Харьковоблэнерго».

Отмечается, что в уведомлениях, помимо сообщения о мнимой задолженности, указаны недостоверные номера телефонов и интернет ссылки неизвестного происхождения.

«Харьковоблэнерго» к возникновению и распространению этих писем не имеет никакого отношения.

Предприятие также напоминает, что с 1 января 2019 года начислением оплаты за услуги потребления электричества производит не облэнерго, а поставщик электрической энергии.

Напомним, деньги за долги по коммуналке будут списывать с банковских карт автоматически.