Харьков в период пандемии продемонстрировал экономическую устойчивость, – международные эксперты

Экономическую устойчивость Харькова в период пандемии оценили международные эксперты.
Хорошие позиции Харькова относительно обеспечения экономического и финансового восстановления города во время пандемии COVID-19 подтверждены экспертами Европейской экономической комиссии ООН. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент экономики и коммунального имущества.
Такую оценку Харьков получил в рамках реализации проекта «Экономическое и финансовое восстановление городов и повышение устойчивости во время и после COVID-19».
Согласно оценке экспертов, Харьков гарантировал минимальное влияние внешних факторов в период пандемии и быстро вышел из кризисной ситуации.
В частности, эксперты пришли к следующим выводам:
Справка. В проекте «Экономическое и финансовое восстановление городов и повышение устойчивости во время и после COVID-19» принимают участие 16 городов со всего мира, и среди них Харьков является единственным городом, представляющим Украину. Следующей стадией в развитии партнерских отношений станет реализация совместных с Европейской экономической комиссией ООН инициатив, направленных на обеспечение устойчивости экономики города к внешним воздействиям.
Ранеее РЕДПОСТ писал, что рейтинговое агентство «Fitch Ratings» изменило прогноз Харькова по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило РДЭ.
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