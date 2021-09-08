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08.09.2021  14:01   

Харьков в период пандемии продемонстрировал экономическую устойчивость, – международные эксперты

Экономическую устойчивость Харькова в период пандемии оценили международные эксперты.


// РЕДПОСТ

Хорошие позиции Харькова относительно обеспечения экономического и финансового восстановления города во время пандемии COVID-19 подтверждены экспертами Европейской экономической комиссии ООН. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент экономики и коммунального имущества.

Такую оценку Харьков получил в рамках реализации проекта «Экономическое и финансовое восстановление городов и повышение устойчивости во время и после COVID-19».

Согласно оценке экспертов, Харьков гарантировал минимальное влияние внешних факторов в период пандемии и быстро вышел из кризисной ситуации.

В частности, эксперты пришли к следующим выводам:

  • в городе обеспечивается надежность и устойчивость системы планирования, а также осуществляется интеграция положений антикризисного управления в процессы планирования и бюджетирования;
  • в своей работе городская власть использует методологию оценки уязвимости для выявления слабых мест и потенциальных потерь с учетом положительных результатов работы предыдущих лет;
  • технологическое развитие города продолжает быстро прогрессировать, что является колоссальным двигателем прогресса для обеспечения дальнейшего устойчивого развития города.

Справка. В проекте «Экономическое и финансовое восстановление городов и повышение устойчивости во время и после COVID-19» принимают участие 16 городов со всего мира, и среди них Харьков является единственным городом, представляющим Украину. Следующей стадией в развитии партнерских отношений станет реализация совместных с Европейской экономической комиссией ООН инициатив, направленных на обеспечение устойчивости экономики города к внешним воздействиям.

Ранеее РЕДПОСТ писал, что рейтинговое агентство «Fitch Ratings» изменило прогноз Харькова по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило РДЭ.

Источник:   ХГС
 Тэги:  рейтинг, харьков
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