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14.08.2021  15:07   

«Fitch»: прогноз по рейтингу Харькова стал «позитивным»

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» изменило прогноз Харькова по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило РДЭ.

Прогноз «Fitch» по рейтингу Харькова стал «позитивным». Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент экономики и коммунального имущества горсовета, пересмотр прогноза по РДЭ города Харькова последовал за пересмотром прогноза на «позитивный» по суверенным рейтингам Украины 6 августа. Кредитоспособность города Харькова, как и ранее, находится на уровне «b+».
 
Эксперты «Fitch Ratings» по-прежнему считают, что рейтинги города Харькова сдерживаются суверенным рейтингом Украины.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Харьков входит в тройку лидеров в рейтинге Всеукраинского конкурса «Город Украины. Национальный выбор».
Тэги:  рейтинг, харьков, fitch, прогноз
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