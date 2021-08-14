«Fitch»: прогноз по рейтингу Харькова стал «позитивным»

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» изменило прогноз Харькова по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило РДЭ.
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Гороскоп имеет острые кромки, о которые легко можно пораниться. Звезды будут требовать от вас большей четкости и конкретности. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Погодные условия на Харьковщине будут формироваться под влиянием восточной периферии европейского антициклона "Elfi". Будет сухо, а температурный фон снизится на 2 - 4 градуса, особенно в ночные часы.
14 августа православный мир отмечает первый Спас.
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