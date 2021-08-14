14.08.2021 15:51

Вытащили тонны мусора: под Харьковом волонтеры вновь очищали реку Уды (видео)

Небезразличные люди устроили очередной субботник в пригороде Харькова.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом прошел очередной субботник экологов.

На реке Уды небезразличные к проблеме активисты организовали очередной субботник.

От объёмов работ, гор мусора, который вытащили из реки волонтеры в ходе экоакции "Чистые Уды", делается не по себе.

Напомним, ранее мы писали о том, что актвисты, очищающие под Харковом реку Уды, вытащили из воды больее четверти сотни тонн мусора.