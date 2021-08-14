Вытащили тонны мусора: под Харьковом волонтеры вновь очищали реку Уды (видео)

Небезразличные люди устроили очередной субботник в пригороде Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом прошел очередной субботник экологов.
На реке Уды небезразличные к проблеме активисты организовали очередной субботник.
От объёмов работ, гор мусора, который вытащили из реки волонтеры в ходе экоакции "Чистые Уды", делается не по себе.
Напомним, ранее мы писали о том, что актвисты, очищающие под Харковом реку Уды, вытащили из воды больее четверти сотни тонн мусора.
Гороскоп имеет острые кромки, о которые легко можно пораниться. Звезды будут требовать от вас большей четкости и конкретности. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Погодные условия на Харьковщине будут формироваться под влиянием восточной периферии европейского антициклона "Elfi". Будет сухо, а температурный фон снизится на 2 - 4 градуса, особенно в ночные часы.
14 августа православный мир отмечает первый Спас.
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