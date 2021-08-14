Главная Темы Харьковские истории Внезапное ограбление, пьяный ребенок и недовольство предприятием, загрязняющим воду и воздух: чем жил Харьков 140 лет назад
14.08.2021  16:53   

Внезапное ограбление, пьяный ребенок и недовольство предприятием, загрязняющим воду и воздух: чем жил Харьков 140 лет назад

О каких событиях в Харькове писала газета «Южный край» в 1881 году.

Внезапное ограбление, пьяный ребенок и предприятие, загрязняющее воду и воздух: чем жил Харьков 140 лет назад
 
О чем писала газета «Южный край» 14 августа 1881 года.
 
Харьков.  Несколько дней назад в 4-й полицейский участок был доставлен 10-летний мальчик Греков в пьяном виде. Не имея крова, он проживал во всевозможных харьковских притонах, добывая себе средства к существованию, паясничая перед пьяными посетителями кабаков. Желательно, чтобы на этот факт было обращено внимание лиц, стоящих во главе Харьковского приюта для малолетних преступников.                     
 
На днях около 11-ти часов вечера подле беседки Университетского сада с гулявшим там помощником бухгалтера казенной палаты господином К. поравнялись мужчина и женщина. Вдруг мужчина неожиданно и быстро распахнул у гулявшего полы пиджака, а его спутница с кошачьей ловкостью вытащила у господина К. часы, и они моментально исчезли в кустах. Задержать их не удалось. 
                                 
В то время, как администрация города всячески хлопочет о выводе из города кожевенных и шерстяных заведений, производящих порчу воздуха, почвы и воды, у всех на глазах весной этого года устроено на Газовой улице около реки Лопань в районе Москалевки паровое химическое шерстомойное заведение купца М. П. Петренко, на устройство и эксплуатацию которого от губернского начальства и от Городской Думы он получил отказ. Все возмущены. Заведение Петренко может быть закрыто только судебным порядком – через мирового судью. 
 
С закрытием бассейна на Екатеринославском сквере притекающая сюда вода, не имея стока, разливается по верхнему слою почвы и затопляет погреба.
 
 
Тэги:  ограбление, харьков, экология, воровство
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