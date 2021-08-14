14.08.2021 17:54

Харьковчане отмечают Спас: как прошла служба в Александровском храме (фото)

В Медовый спас исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов посетил один из храмов Харькова - Александровский.



Фото: Василий Голосный

В Харькове следуют православным традициям. В Медовый Спас Православная церковь чтит память трёх святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.

Тысячи горожан в праздничном настроении пришли на богослужения почтить святыни. Чувствовалось приподнятое настроение харьковчан, чему способствовали светлый праздник и прекрасная погода.

Сотни людей побывали на службе и в Александровском храме. Среди пришедших был замечен исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

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