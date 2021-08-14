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14.08.2021  17:54   

Харьковчане отмечают Спас: как прошла служба в Александровском храме (фото)

В Медовый спас исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов посетил один из храмов Харькова - Александровский.


Фото: Василий Голосный
В Харькове следуют православным традициям. В Медовый Спас Православная церковь чтит память трёх святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери. 
 
Тысячи горожан в праздничном настроении пришли на богослужения почтить святыни. Чувствовалось приподнятое настроение харьковчан, чему способствовали светлый праздник и прекрасная погода.
 
Сотни  людей побывали на службе и в Александровском храме. Среди пришедших был замечен исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

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Тэги:  медовый спас, харьков, игорь терехов, александровский храм, богослужение
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