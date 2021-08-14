14.08.2021 06:50

Медовый Спас: события 14 августа

14 августа православный мир отмечает первый Спас.

В первый день Успенского поста, Православная Церковь празднует происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.

Зарождение этого праздника относится к IX веку, его празднование было установлено в Константинополе, а в 12-13 веках он утвердился во всех Православных церквях мира.

Русское название праздника «происхождение» — неточный перевод греческого слова, которое означает торжественную церемонию, крестный ход. Поэтому в название праздника добавлено слово «изнесение».

В этот праздник в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему. По принятому ныне в Русской Церкви чину, малое освящение воды 14 августа по новому стилю совершается до или после литургии. По традиции, вместе с освящением воды совершается освящение меда. Поэтому в народе праздник получил название «Медовый Спас».

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Также в этот день...



В 1619 в Вирджинии приняты первые в Северной Америке законы против пьянства – запрещено выращивать виноград.



1867 – родился Джон Голсуорси, английский прозаик, драматург, публицист и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1932 года.



1877 – освящено здание Харьковского Реального училища (сейчас Академия железнодорожного транспорта).



1888 – американский изобретатель Оливер Шелленбергер патентует электрический счетчик.



1892 – префект полиции Парижа Луи Лепин вручил ныне неизвестному французскому автомобилисту первые водительские права. Тогда они назывались «справка о способности управлять транспортным средством с механическим мотором» и выдавались без каких-либо экзаменов, для их получения кандидат был должен лишь продемонстрировать умение управлять собственным автомобилем.



1908 – в Фолкстоне (Англия) был проведен первый международный конкурс красоты.



1936 – впервые на Олимпийских играх представлен баскетбол.



1945 – родился Стив Мартин, американский актер-комик («Три амигос», «Сержант Билко», «Отец невесты», «Отпетые мошенники», «Боуфингер», «Розовая пантера»).



1947 – родилась Даниэла Стил, американская писательница, автор многих бестселлеров.



1952 – французский экономист А. Сови первым использовал выражение «Третий мир» в отношении развивающихся стран.



1963 – родилась Эммануэль Беар, французская киноактриса («Налево от лифта», «Миссия невыполнима», «8 женщин», «Натали»).



1964 – родилась Алена Свиридова, российская певица.



1968 – родилась Холли Берри, американская киноактриса, обладательница «Оскара» («Последний бойскаут», «Люди Икс», «Женщина-Кошка», «Бал монстров»).



1983 – родилась Мила Кунис, американская киноактриса родом из Черновцов («Секс по дружбе», «Черный лебедь», «Третий лишний»).



1984 – «родилась» версия 3.0 системы PC DOS.



1994 – телескоп Хаббл снял кольца Урана.



Именины отмечают: Александр, Антон, Дмитрий, Леонтий, Семен, Софья, Тимофей, Федор.