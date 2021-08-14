Медовый Спас: события 14 августа

14 августа православный мир отмечает первый Спас.
В первый день Успенского поста, Православная Церковь празднует происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.
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Также в этот день...
В 1619 в Вирджинии приняты первые в Северной Америке законы против пьянства – запрещено выращивать виноград.
1867 – родился Джон Голсуорси, английский прозаик, драматург, публицист и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1932 года.
1877 – освящено здание Харьковского Реального училища (сейчас Академия железнодорожного транспорта).
1888 – американский изобретатель Оливер Шелленбергер патентует электрический счетчик.
1892 – префект полиции Парижа Луи Лепин вручил ныне неизвестному французскому автомобилисту первые водительские права. Тогда они назывались «справка о способности управлять транспортным средством с механическим мотором» и выдавались без каких-либо экзаменов, для их получения кандидат был должен лишь продемонстрировать умение управлять собственным автомобилем.
1908 – в Фолкстоне (Англия) был проведен первый международный конкурс красоты.
1936 – впервые на Олимпийских играх представлен баскетбол.
1945 – родился Стив Мартин, американский актер-комик («Три амигос», «Сержант Билко», «Отец невесты», «Отпетые мошенники», «Боуфингер», «Розовая пантера»).
1947 – родилась Даниэла Стил, американская писательница, автор многих бестселлеров.
1952 – французский экономист А. Сови первым использовал выражение «Третий мир» в отношении развивающихся стран.
1963 – родилась Эммануэль Беар, французская киноактриса («Налево от лифта», «Миссия невыполнима», «8 женщин», «Натали»).
1964 – родилась Алена Свиридова, российская певица.
1968 – родилась Холли Берри, американская киноактриса, обладательница «Оскара» («Последний бойскаут», «Люди Икс», «Женщина-Кошка», «Бал монстров»).
1983 – родилась Мила Кунис, американская киноактриса родом из Черновцов («Секс по дружбе», «Черный лебедь», «Третий лишний»).
1984 – «родилась» версия 3.0 системы PC DOS.
1994 – телескоп Хаббл снял кольца Урана.
Именины отмечают: Александр, Антон, Дмитрий, Леонтий, Семен, Софья, Тимофей, Федор.
Звезды гороскопа обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно.
Погодные условия на Харьковщине будут формироваться под влиянием восточной периферии европейского антициклона "Elfi".
Международный день леворуких (International Left-Handers Day) впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей (Left-Handers Club), созданного в 1990 году.
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