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14.08.2021  06:50   

Медовый Спас: события 14 августа

14 августа православный мир отмечает первый Спас.

Медовый Спас

В первый день Успенского поста, Православная Церковь празднует происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.

Зарождение этого праздника относится к IX веку, его празднование было установлено в Константинополе, а в 12-13 веках он утвердился во всех Православных церквях мира.
 
Русское название праздника «происхождение» — неточный перевод греческого слова, которое означает торжественную церемонию, крестный ход. Поэтому в название праздника добавлено слово «изнесение».
 
В этот праздник в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему. По принятому ныне в Русской Церкви чину, малое освящение воды 14 августа по новому стилю совершается до или после литургии. По традиции, вместе с освящением воды совершается освящение меда. Поэтому в народе праздник получил название «Медовый Спас».

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Также в этот день...

В 1619 в Вирджинии приняты первые в Северной Америке законы против пьянства – запрещено выращивать виноград.

1867 – родился Джон Голсуорси, английский прозаик, драматург, публицист и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1932 года.

1877 – освящено здание Харьковского Реального училища (сейчас Академия железнодорожного транспорта).

1888 – американский изобретатель Оливер Шелленбергер патентует электрический счетчик.

1892 – префект полиции Парижа Луи Лепин вручил ныне неизвестному французскому автомобилисту первые водительские права. Тогда они назывались «справка о способности управлять транспортным средством с механическим мотором» и выдавались без каких-либо экзаменов, для их получения кандидат был должен лишь продемонстрировать умение управлять собственным автомобилем.

1908 – в Фолкстоне (Англия) был проведен первый международный конкурс красоты.

1936 – впервые на Олимпийских играх представлен баскетбол.

1945 – родился Стив Мартин, американский актер-комик («Три амигос», «Сержант Билко», «Отец невесты», «Отпетые мошенники», «Боуфингер», «Розовая пантера»).

1947 – родилась Даниэла Стил, американская писательница, автор многих бестселлеров.

1952 – французский экономист А. Сови первым использовал выражение «Третий мир» в отношении развивающихся стран.

1963 – родилась Эммануэль Беар, французская киноактриса («Налево от лифта», «Миссия невыполнима», «8 женщин», «Натали»).

1964 – родилась Алена Свиридова, российская певица.

1968 – родилась Холли Берри, американская киноактриса, обладательница «Оскара» («Последний бойскаут», «Люди Икс», «Женщина-Кошка», «Бал монстров»).

1983 – родилась Мила Кунис, американская киноактриса родом из Черновцов («Секс по дружбе», «Черный лебедь», «Третий лишний»).

1984 – «родилась» версия 3.0 системы PC DOS.

1994 – телескоп Хаббл снял кольца Урана.

Именины отмечают: Александр, Антон, Дмитрий, Леонтий, Семен, Софья, Тимофей, Федор.

 

Тэги:  праздник, день в истории, медовый спас
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