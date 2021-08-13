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13.08.2021  21:18   

Жесткая авария на Науке: стало известно, кто мчался в иномарке


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нюзрум, за рулем немецкого седана находился Владислав Смирнов, сын хозяина заправок ОВИС.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что авария произошла на пересечении проспекта Науки и улицы Ляпунова в 13:35. Автомобиль BMW посреди перекрестка врезался в фургон, который поворачивал с улицы Космической налево. На видео момента аварии видно, что удар был такой силы, что грузовику оторвало кабину.
 
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, в результате происшествия никто не пострадал. Инспекторы составили на водителя "ГАЗели" протокол за нарушение ПДД и проезд на желтый свет. Но водитель иномарки также нарушил правила, двигаясь с превышением скорости,  проехав прямо в крайнем левом ряду, предназначенном исключительно для поворота под стрелку.
 
 
 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, проспект науки
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