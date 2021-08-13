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13.08.2021  20:19   

В Харькове стартует ультрапробег "Стальная закалка"

Уже через два дня - 15 августа 2021 года - в Харькове стартует ультрапробег "Стальная закалка".

 
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, такое название не зря, участники будут бежать полтысячи километров за 10 дней. Из Харькова, через Сумы в Киев.
 
Как отметил один из участников пробега, бегун-любитель Дмитрий, "морально настроен, физически надеюсь тоже, потому что это впервые. когда я преодолеваю такую дистанцию. Но в компании всегда веселее - нас четверо так что будем тянуть друг друга".
 
Как подчеркнул бегун, для него бежать с такими ребятами - однозначный вызов, подчернкв, что это - положительный вызов - есть на кого равняться. Самое главное  ежедневно преодолеть от 45 до 55 километров, чтобы в конце десятого дня и финишировать в Киеве 
 
"Этот забег, не о мне, не о "я" - это о нас. Забег "Стальная закалка" о духе человека, но не как о личности, а как о группе людей", - подытожил Дмитрий.
 
Завершить пробег планируется 24 августа, ко Дню Независимости Украины.
 
Напомним, как мы ранее писали, у традиционного марафона «Освобождение» в Харькове изменится маршрут пробега.
Тэги:  ультрапробег, стальная закалка, харьков, бег, спорт
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