12.08.2021 17:50 Дмитрий Колоней

ДТП: Лобовая авария Opel и Жигулей - пассажирка не могла выбраться (фото, видео)

О жестком столкновении под Харьковом сообщают очевидцы.



ДТП: Лобовая авария Opel и Жигулей - пассажирка не могла выбраться (фото, видео)



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в пригороде Харькова - жесткое дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла на Изюмской трассе под Чугуевым.

Столкнулись легковые автомобили Opel и ВАЗ. По предварительной информации пострадали ехавшие в ВАЗе. Более того, сомостоятельно покинуть машину не смогла женщина-пассажир. Ее пришлось вырезать из авто.

Подробностей о причинах и полной информации о пострадавших пока нет.

Напомним, ранее мы писали о жесткой аварии BMW и ГАЗели на проспекте Науки.