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12.08.2021  17:50   Дмитрий Колоней

ДТП: Лобовая авария Opel и Жигулей - пассажирка не могла выбраться (фото, видео)

О жестком столкновении под Харьковом сообщают очевидцы.


ДТП: Лобовая авария Opel и Жигулей - пассажирка не могла выбраться (фото, видео)
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в пригороде Харькова - жесткое дорожно-транспортное происшествие.
 
Авария произошла на Изюмской трассе под Чугуевым.
 
Столкнулись легковые автомобили Opel и ВАЗ. По предварительной информации пострадали ехавшие в ВАЗе. Более того, сомостоятельно покинуть машину не смогла женщина-пассажир. Ее пришлось вырезать из авто.
 
Подробностей о причинах и полной информации о пострадавших пока нет.
 

Напомним, ранее мы писали о жесткой аварии BMW и ГАЗели на проспекте Науки.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, чугуев
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