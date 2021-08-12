Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В сети появилось видео момента ДТП BMW с ГАЗелью на проспекте Науки
12.08.2021  15:10   

В сети появилось видео момента ДТП BMW с ГАЗелью на проспекте Науки

В результате дорожно-транспортного происшествия у ГАЗели оторвало кабину.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - крепкое дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на перекрестке одной из главных магистралей города - проспекта Науки и улицы Ляпунова. 

Здесь крепко столкнулись легковой автомобиль BMW и фура Газель. Кабина грузовика  практически лежит на боку. Капот гордости немецкого автопрома снесен. У водителя легковушки сработали подушки безопасности. По предварительной информации обошлось без серьезных травм.

Напомним, это тот же перекрёсток, где в ноябре 2020 года также летел иностранный студент и снес троих людей на островке безопасности. После продолжительной комы женщина скончалась.

Тэги:  дтп, авария, харьков, прспект науки
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