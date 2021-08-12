В сети появилось видео момента ДТП BMW с ГАЗелью на проспекте Науки

В результате дорожно-транспортного происшествия у ГАЗели оторвало кабину.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - крепкое дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на перекрестке одной из главных магистралей города - проспекта Науки и улицы Ляпунова.
Здесь крепко столкнулись легковой автомобиль BMW и фура Газель. Кабина грузовика практически лежит на боку. Капот гордости немецкого автопрома снесен. У водителя легковушки сработали подушки безопасности. По предварительной информации обошлось без серьезных травм.
Напомним, это тот же перекрёсток, где в ноябре 2020 года также летел иностранный студент и снес троих людей на островке безопасности. После продолжительной комы женщина скончалась.
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