Главная Новости Харькова Спорт Харьковчане на Паралимпиаде в Токио: в каких вида спорта ждем медали
12.08.2021  16:23   

Харьковчане на Паралимпиаде в Токио: в каких вида спорта ждем медали

Харьковчане будут выступать в атлетике, плавании, настольном теннисе и фехтовании.


sportevents.kharkiv.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, все ближе Паралимпийские игры в Токио. Они пройдут в столице Страны восходящего солнца с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В Японии Украину на соревнованиях будут представлять 138 спортсменов, из которых каждый десятый  - харьковчанин.
 
14 представителей Первой столицы схлестнутся за медали в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе и фехтовании на колясках.
 
 
Представляем полный список участников Паралимпиады от Харькова:
 
  1. Плавание: Максим Крипак, Александр Артюхов, Яна Бережная, Роман Бондаренко, Максим Веракса, Марина Поддубная, Михаил Сербин, Юлия Сафонова.
  2. Фехтование на колясках: Евгения Бреус, Елена Федота, Наталья Мандрик
  3. Настольный теннис: Александр Език, Марина Литовченко.
  4. Легкая атлетика: Лейля Аджаметова.

Напомним, ранее мы писали об участниках-харьковчанах, представлявших город на Олимпиаде 2020.    

Тэги:  паралимпиада, токио 2020, харьков, спорт, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, фехтование на колясках
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.03 Спорт Паралимпийцы Харьковщины возвращаются домой с 12 медалями 14.03 Спорт Оксана Шишкова получила свою четвертую медаль на Паралимпиаде-2018 13.03 Спорт «Золото» Паралимпиады выиграла харьковская биатлонистка
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 