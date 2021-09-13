13.09.2021 16:52 Дмитрий Колоней

Паралимпийцы – это настоящие герои Харькова, - Игорь Терехов

В Харькове прошла торжественная церемония в честь наших паралимпийцев.



Фото из открытых источников

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , на церемонии чествования харьковских паралимпийцев, которая сегодня прошла в горсовете, руководитель Харькова Игорь Терехов назвал спортсменов настоящими героями.

«Вы — настоящие герои! Я преклоняюсь перед вашим мужеством. Перед тем, что, несмотря на различные жизненные обстоятельства, вы находите в себе волю для участия и победы в соревнованиях. Своим подвигом — а это подвиг! — вы прославили город Харьков. Вы сделали так, что о Харькове начали говорить как о спортивном мегаполисе», — обратился Игорь Терехов к спортсменам. Он также особо поблагодарил тренеров, отметив их роль в подготовке чемпионов.

Медальный зачет Украины в первый же день соревнований открыла харьковчанка Евгения Бреус, получившая бронзу по фехтованию на колясках. А харьковский пловец Максим Крипак стал абсолютным триумфатором Паралимпиады: он получил семь медалей (пять золотых, по одной серебряной и бронзовой), став самым титулованным спортсменом этих Игр. Также Максим установил три мировых рекорда и один паралимпийский рекорд. «Харьков — это не просто спортивная столица Украины, а самый спортивный город в мире!», — заявил Максим Крипак на сегодняшней церемонии.

Также Максим Крипак поблагодарил Игоря Терехова за теплые слова и пообещал, что спортстмены будут и впредь прославлять и защищать честь Харькова на аренах мира.