13.09.2021 16:30 Виталий Хиневич
Харьковские полицейские пресекли деятельность видеостудии
В Харькове по улице 23 Августа в одной из квартир организовали «порностудию».
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что с мая прошлого года группа лиц организовала и содержала Интернет – «порностудию» в арендованной квартире.
В ходе проведения санкционированного обыска сотрудники полиции изъяли компьютерную технику и видео камеры.
Организатором и координатором незаконной деятельности является 48-летний житель Харькова.
Мужчина лично участвовал в финансовом обеспечении студии, выдавал заработную плату девушкам, создавал рабочий график.
Данная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).
На данный момент работа студии прекращена, следственные действия продолжаются.
Напомним, правоохранители пресекли
деятельность организованной преступной группы, которая наладила в Харькове производство клубнички.
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