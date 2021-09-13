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13.09.2021  16:30   Виталий Хиневич

Харьковские полицейские пресекли деятельность видеостудии

В Харькове по улице 23 Августа в одной из квартир организовали «порностудию».

В Харькове работала "порностудия"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что с мая прошлого года группа лиц организовала и содержала Интернет – «порностудию» в арендованной квартире. 
 
В ходе проведения санкционированного обыска сотрудники полиции изъяли компьютерную технику и видео камеры. 
 
Организатором и координатором незаконной деятельности является 48-летний житель Харькова.
 
Мужчина лично участвовал в финансовом обеспечении студии, выдавал заработную плату девушкам, создавал рабочий график. 
 
Данная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). 
 
На данный момент работа студии прекращена, следственные действия продолжаются.
 
Напомним, правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, которая наладила в Харькове производство клубнички.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, криминал
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