13.09.2021 16:30 Виталий Хиневич

Харьковские полицейские пресекли деятельность видеостудии

В Харькове по улице 23 Августа в одной из квартир организовали «порностудию».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что с мая прошлого года группа лиц организовала и содержала Интернет – «порностудию» в арендованной квартире.

В ходе проведения санкционированного обыска сотрудники полиции изъяли компьютерную технику и видео камеры.

Организатором и координатором незаконной деятельности является 48-летний житель Харькова.

Мужчина лично участвовал в финансовом обеспечении студии, выдавал заработную плату девушкам, создавал рабочий график.

Данная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

На данный момент работа студии прекращена, следственные действия продолжаются.

Напомним, правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, которая наладила в Харькове производство клубнички.