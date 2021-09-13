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13.09.2021  16:00   Виталий Хиневич

Новые правила: в Украине намерены усилить карантин

Украинское правительство намеренно усилить карантинные ограничения в стране.

Усиление карантина в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Дмитрия Шмыгаля. 
 
Отмечается, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.
 
За минувшую неделю количество новых случаев заболевания на COVID-19 выросло на 6 тысяч, а количество госпитализаций - на 1,5 тысячи.
 
В скором времени будут утверждены изменения в "карантинное" постановление.
 
Премьер-министр подчеркнул важность вакцинации населения, а также учителей, чтобы обезопасить детей от вируса во время учебного процесса.
 
"Чрезвычайно важно ускорить темпы вакцинации учителей и других работников учебных заведений. Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет в желтую зону", - сообщил премьер.
 
Напомним, стали известны области Украины, в которых ухудшилась эпидемиологическая обстановка.
 
Источник:   Правительственный портал
 Тэги:  харьков
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