13.09.2021 16:00 Виталий Хиневич

Новые правила: в Украине намерены усилить карантин

Украинское правительство намеренно усилить карантинные ограничения в стране.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Дмитрия Шмыгаля.

Отмечается, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.

За минувшую неделю количество новых случаев заболевания на COVID-19 выросло на 6 тысяч, а количество госпитализаций - на 1,5 тысячи.

В скором времени будут утверждены изменения в "карантинное" постановление.

Премьер-министр подчеркнул важность вакцинации населения, а также учителей, чтобы обезопасить детей от вируса во время учебного процесса.

"Чрезвычайно важно ускорить темпы вакцинации учителей и других работников учебных заведений. Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет в желтую зону", - сообщил премьер.

Напомним, стали известны области Украины, в которых ухудшилась эпидемиологическая обстановка.