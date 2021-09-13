13.09.2021 15:41 Дмитрий Колоней

Харьковские фармацевты запустят производство вакцины против COVID-19

Харьковское предприятие «ЛекХим» в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах — в том числе, и вакцин против COVID-19.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , об этом стало известно сегодня на встрече коллектива «ЛекХима» с руководителем города Игорем Тереховым.

«Это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация через месяц или через два с пандемией. И то, что харьковское предприятие намерено выпускать вакцину и вложить в производство порядка 25-30 миллионов евро — это очень здорово», — заявил Игорь Терехов.

В Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech. В 2021 году группа «ЛекХим» стала официальным поставщиком этой вакцины в Украину.

Руководитель города также отметил, что власти Харькова сейчас делают все возможное, чтобы подготовиться к вероятной новой волне короновируса: закупаются препараты, необходимое медицинское оборудование, кислородные станции. Терехов особо подчеркнул, что в Харькове активно идет кампания вакцинации.

«Сегодня все желающие, которые хотят провакцинироваться, имеют такую возможность. Для этого есть все ресурсы. У нас созданы бригады вакцинации и имеются вакцины всех типов», — заявил Игорь Терехов.

Руководитель Харькова также поздравил фармацевтов с профессиональным праздником, который будет отмечаться 18 сентября.

Группа «ЛекХим» существует с 1992 года. Через год после начала работы «ЛекХим» первым в Украине организовал промышленный выпуск препаратов в форме суппозиториев, а в 2000 году начал производить препараты в таблетках.

Сегодня группа «ЛекХим» производит более 200 наименований лекарственных препаратов, которые продаются в аптеках Харькова, Украины и экспортируются в 35 стран мира. Ежегодно группа регистрирует порядка 10 новых препаратов.

Напомним, ранее мы писали о том, где можно сделать прививку от коронавируса в Харькове. В материалое был представлен обновленный список работы пунктов и центров вакцинации.