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13.09.2021  15:41   Дмитрий Колоней

Харьковские фармацевты запустят производство вакцины против COVID-19

Харьковское предприятие «ЛекХим» в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах — в том числе, и вакцин против COVID-19.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, об этом стало известно сегодня на встрече коллектива «ЛекХима» с руководителем города Игорем Тереховым. 
 
«Это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация через месяц или через два с пандемией. И то, что харьковское предприятие намерено выпускать вакцину и вложить в производство порядка 25-30 миллионов евро — это очень здорово», — заявил Игорь Терехов. 
 
В Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech. В 2021 году группа «ЛекХим» стала официальным поставщиком этой вакцины в Украину.  
 
Руководитель города также отметил, что власти Харькова сейчас делают все возможное, чтобы подготовиться к вероятной новой волне короновируса: закупаются препараты, необходимое медицинское оборудование, кислородные станции. Терехов особо подчеркнул, что в Харькове активно идет кампания вакцинации. 
 
«Сегодня все желающие, которые хотят провакцинироваться, имеют такую возможность. Для этого есть все ресурсы. У нас созданы бригады вакцинации и имеются вакцины всех типов», — заявил Игорь Терехов. 
 
Руководитель Харькова также поздравил фармацевтов с профессиональным праздником, который будет отмечаться 18 сентября. 
 
Группа «ЛекХим» существует с 1992 года. Через год после начала работы «ЛекХим» первым в Украине организовал промышленный выпуск препаратов в форме суппозиториев, а в 2000 году начал производить препараты в таблетках. 
 
Сегодня группа «ЛекХим» производит более 200 наименований лекарственных препаратов, которые продаются в аптеках Харькова, Украины и экспортируются в 35 стран мира. Ежегодно группа регистрирует порядка 10 новых препаратов. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, где можно сделать прививку от коронавируса в Харькове. В материалое был  представлен обновленный список работы пунктов и центров вакцинации.

 

Тэги:  игорь терехов, вакцина, харьков, ковид, коронавирус, производство
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