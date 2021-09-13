13.09.2021 15:29 Рита Парфенова

Где можно сделать прививку от коронавируса в Харькове: адреса

Обновленный список работы пунктов и центров вакцинации в Харькове.



Фото из открытых источников

РЕДПОСТ собрал список пунктов и центров вакцинации населения, которые работают в Харькове.



По информации портала Вакцинация от COVID 19, горожане старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями могут получить вакцину в пунктах вакцинации, которые действуют в больницах и поликлиниках города.



Чтобы записаться на вакцинацию, нужно позвонить семейному врачу или в регистратуру удобного для вас пункта прививки.



Пункты вакцинации действуют:

Городская больница № 1 (ул. Антонина Сохора, 5А), телефон регистратуры 725-12-10, 729-24-42 Городская больница № 3 (пр. Ново-Баварский, 90), телефон регистратуры 725-57-22 Городская клиническая больница № 13 (пр. Гагарина, 137), телефон регистратуры 725-07-22 Городская детская клиническая больница №19 (ул. Большая Панасовская, 19), телефон регистратуры 725-03-56 Городская детская клиническая больница № 24 (пер. Руставели, 4А), телефон регистратуры 725-57-07 Городская клиническая больница № 27 (ул. Пушкинская, 41), телефон регистратуры 725-58-01, 725-58-02 Городская больница №28 (ул. Михаила Гуревича, 14), телефон регистратуры 725-54-74 Городская студенческая больница (ул. Дарвина, 8/10), телефон регистратуры 725-51-78 Городская детская поликлиника №1 (пр-т Героев Сталинграда, 12), телефон регистратуры 725-52-71 Городская детская поликлиника №2 (пр. Любви Малой, 2Б), телефон регистратуры, 725-02-17 Городская поликлиника № 3 (ул. Рыбак, 12), телефон регистратуры 725-06-39 Городская детская поликлиника №4 (ул.23 Августа, 29), телефон регистратуры 725-55-27 Городская поликлиника №5 (ул. Олимпийская, 3), телефон регистратуры 725-52-44 Городская поликлиника №6 (пр. Юбилейный, 54Б), телефон регистратуры 725-56-90 Городская детская поликлиника №7 (пр. Юбилейный, 7б), телефон регистратуры 725-55-65 Городская поликлиника №8 (пр. Победы, 53), телефон регистратуры 725-11-41 Городская поликлиника № 9 (ул. Роганская,130 А), телефон регистратуры 725-56-06 Городская поликлиника №10 (ул. Метростроителей, 3), телефон регистратуры 725-18-04 Городская поликлиника №11 (пр. Тракторостроителей, 105А), телефон регистратуры 725-08-55 Городская детская поликлиника №12 (пр. Московский, 153), телефон регистратуры 725-11-05 Городская детская поликлиника №13 (пр. Тракторостроителей, 142А), телефон регистратуры 725-57-48 Городская детская поликлиника №14 (пр. Народ. Свободы, 48В), телефон регистратуры 725-03-85 Городская детская поликлиника № 15 (ул. Рыбалко, 11/1), телефон регистратуры 725-52-77 Городская детская поликлиника №16 (ул. Луи Пастера, 2), телефон регистратуры 725-13-15, 725-13-11 Городская поликлиника №17 (ул. Бакулина, 4), телефон регистратуры 725-08-22 Городская поликлиника № 18 (ул. Мира, 11), телефон регистратуры 725-12-80 Городская поликлиника № 19 (пр. Героев Сталинграда, 23А), телефон регистратуры 725-08-65 Городская поликлиника № 20 (пр. Московский, 179), телефон регистратуры 725-55-37 Городская поликлиника № 21 (ул. Плехановская, 126), телефон регистратуры 725-03-24 Городская поликлиника № 22 (ул. Москалевская, 59), телефон регистратуры 725-56-58 Городская детская поликлиника №23 (ул. Шевченко, 133), телефон регистратуры 725-56-57 Городская поликлиника №24 (ул. Полтавский шлях, 153), телефон регистратуры 725-27-08 Городская поликлиника № 25 (ул. Руставели, 14), телефон регистратуры 725-11-70, 725-11-90 Городская поликлиника № 26 (ул.23 Августа, 23А), телефон регистратуры 725-24-00

Взрослые от 18 лет могут прививаться в центрах массовой вакцинации. В центрах действует запись через helsi.me и живая очередь.



Адреса центров вакцинации:

Научно-исследовательский институт гигиены труда и профессиональных заболеваний (ул. Тринклера, 6), время работы с 9:00 до 18:00 Бизнес-центр (Optimum busines center), Полтавский Шлях, 56, время работы с 9:00 до 18:00 Клиника "Your Baby" (ул. Кооперативная, 28А), время работы с 9:00 до 18:00 (в выходные с 9.00 до 17.00) ТРЦ "Французский Бульвар" (ул. Академика Павлова, 44-Б), с 10:00 до 20:00 ТРЦ "Nikolsky" (ул. Пушкинская, 2-А), с 10:00 до 20:00 Территориальный центр предоставления услуг (ул. 12-го Апреля, 8), с 9.00 до 18.00 Территориальный центр предоставления услуг (ул. Богдана Хмельницкого, 10), с 9.00 до 18.00 Филиал поликлинического отделения КНП "МЛ №3" ХГС (вул. Доватора, 7), с 9.00 до 18.00 ХНУ имени В.Н. Каразина, Северный корпус (пл. Свободы, 6), по будням с 9.30 до 17.00 Медцентр "Унилик" (проспект Победы, 67-В), время работы пн-пт: 9:00 - 18:00; сб: 9:00-17:00; вс: 9:00-15:00 Invivo (ул. Мира, 54/1), время работы пн-пт: 8:00 - 16:00; сб: 8:00-13:00 Аптека 361 (ул. Сумская, 59), время работы с 9:00 до 18:00 Home Clinic (ул. Ахсарова, 9а), время работы пн, ср, пт: 12:00–16:00; вт, чт, сб: 18:00-20:00; вс: 9:00-13:00

Адреса всех центров и пунктов вакцинации в Харькове и области можно узнать по ссылке.