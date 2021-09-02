02.09.2021 15:34

В чем феномен харьковских паралимпийцев в Токио: мнение эксперта

Достижения харьковских спортсменов на Паралимпиаде в Токио можно объяснить особым вниманием Харькова к своим жителям с особыми потребностями, считает политический эксперт Александр Кочетков.

Харьков дружелюбен к людям с особыми потребностями, поэтому наши паралимпийцы и побеждают. Такое мнение высказал на своей страницу в Facebook Александр Кочетков.

«Для подготовки паралимпийцев на первом месте идут морально-волевые качества спортсмена, и в этом украинцы — одни из сильнейших в мире. А успешность паралимпийцев именно из Харькова, полагаю, связана с тем, что этот город очень дружелюбен к людям с особыми потребностями», — считает Кочетков.

По его словам, в последние годы еще сильнее стало проявляться подобное отношение харьковчан к людям с особыми потребностями.

«Прежний успешный руководитель Харькова Геннадий Кернес волею трагической судьбы сам оказался на инвалидной коляске. И поэтому относился к проблемам людей с особыми потребностями не формально, а по-настоящему ответственно. А нынешняя мэрия продолжает эту линию.

На Паралимпиаде наши герои демонстрируют, что нет ничего невозможного для людей, видящих цель и готовых к ней двигаться. Вот только «болеть» за них надо не только на крупных соревнованиях, но и постоянно, в повседневной жизни. Как это научились делать в том же Харькове», — заметил Кочетков.

На Паралимпиаде сборная Украины сейчас занимает 5 место в общем медальном зачете с 78 медалями.

14 харьковских паралимпийцев уже завоевали 13 медалей – и все еще продолжают борьбу за призовые места в различных спортивных дисциплинах.

Руководитель города Игорь Терехов поздравил их с победами, назвал их гордостью нашего города и примером того, что силу человеческого духа не победить никаким обстоятельствам.