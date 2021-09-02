Клиническая смерть: харьковские медики спасли жизни двух человек (фото)

За 12 часов под Харьковом вытащили с того света бабушку и молодого парня.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф, под Харьковом два человека были спасены благодаря профессиональной помощи бригад Центра ЕМД2201 (фельдшер Максима Материенко, медсестра Елена Лифинцеви и водитель Антон Пыльцев) и бригады ЕМД1503 (фельдшер Яна Колесник, медсестра Валентина Стародубцева и водитель Николай Столбовой).
После клинической смерти к жизни вернули 80-летнюю жительницу Чугуевского района и 29-летнего жителя Балаклейского района Харьковской области.
Напомним, ранее мы писали о том. как медики Центра спасали больную харьковчанку, у которой вследствие острого инфаркта миокарда, остановилось сердце, произошла клиническая смерть. Оперативно прибывшие на экстренный вызов врачи успешно провели реанимацию.
Также. медики Центра спасли 65-летнего жителя Харьковского района Харьковской области, у которого после укуса шершня развился анафилактический шок и наступила клиническая смерть.
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