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02.09.2021  16:16   Дмитрий Колоней

Клиническая смерть: харьковские медики спасли жизни двух человек (фото)

За 12 часов под Харьковом вытащили с того света бабушку и молодого парня.


Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф, под Харьковом  два человека были спасены благодаря профессиональной помощи  бригад Центра ЕМД2201 (фельдшер Максима Материенко, медсестра Елена Лифинцеви и водитель Антон Пыльцев) и бригады ЕМД1503 (фельдшер Яна Колесник, медсестра Валентина Стародубцева и водитель Николай Столбовой).

После клинической смерти к жизни вернули 80-летнюю жительницу Чугуевского района и 29-летнего жителя Балаклейского района Харьковской области.

Спасены жизни 80-летней женщины и 29-летнего парня. Новости Харькова

Напомним, ранее мы писали о том. как медики Центра спасали  больную харьковчанку, у которой вследствие острого инфаркта миокарда, остановилось сердце, произошла клиническая смерть. Оперативно прибывшие на экстренный вызов врачи успешно провели реанимацию.

Также. медики Центра спасли 65-летнего жителя Харьковского района Харьковской области, у которого после укуса шершня развился анафилактический шок и наступила клиническая смерть.

Источник:   Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф
 Тэги:  клиническая смерть, спасли женщину, харьков, остановилось сердце, спасли парня
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