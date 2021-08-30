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30.08.2021  08:53   

Под Харьковом после укуса шершня у мужчины остановилось сердце

Скорая, прибывшая на вызов, вернула пострадавшего к жизни.

После укуса шершня под Харьковом у мужчины остановилось сердце

После укуса шершня у 65-летнего жителя Харьковского района Харьковской области развился анафилактический шок и наступила клиническая смерть, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф..

Бригада экстренной помощи ЭМП 1703 прибыла на вызов за считанные минуты и сразу начала проведения реанимационных мероприятий.

Вследствие профессиональных действий сотрудников Центра сердечно-легочная деятельность у пострадавшего была восстановлена, мужчину госпитализировали в лечебное учреждение.

Ранее РЕДПОСТ писал, как в Бабаях бригада скорой помощи провела успешную реанимацию на выезде.

 

Тэги:  скорая, харьков
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