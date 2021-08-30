В Харькове ушел из жизни актер театра Пушкина

Михаил Тягниенко скончался на 86-м году жизни
29 августа в Харькове умер Народный артист Украины, актер Харьковского государственного академического русского драматического театра имени Пушкина, доцент кафедры мастерства актера Харьковского государственного университета искусств им. И.П. Котляревского Михаил Тягниенко. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикации его друзей и коллег в Сети.
Михаил Тягниенко скончался от инсульта, с которым был госпитализирован 19 августа.
Время и место прощания с артистом уточняется.
Справка. Михаил Тягниенко родился 9 декабря 1936 года. В 1961 году окончил Харьковский театральный институт. Служил в харьковском театре Пушкина, где сыграл более 100 ролей. Снимался в кино. Лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины «Наш родовід» (2016). Заслуженный артист УССР. Народный артист Украины (2018).
Театральные работы
Роли в кино:
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