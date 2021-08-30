30.08.2021 09:36

В Харькове ушел из жизни актер театра Пушкина

Михаил Тягниенко скончался на 86-м году жизни

29 августа в Харькове умер Народный артист Украины, актер Харьковского государственного академического русского драматического театра имени Пушкина, доцент кафедры мастерства актера Харьковского государственного университета искусств им. И.П. Котляревского Михаил Тягниенко. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикации его друзей и коллег в Сети.



Михаил Тягниенко скончался от инсульта, с которым был госпитализирован 19 августа.



Время и место прощания с артистом уточняется.



Справка. Михаил Тягниенко родился 9 декабря 1936 года. В 1961 году окончил Харьковский театральный институт. Служил в харьковском театре Пушкина, где сыграл более 100 ролей. Снимался в кино. Лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины «Наш родовід» (2016). Заслуженный артист УССР. Народный артист Украины (2018).



Театральные работы

Яков - М.Горький «Дети солнца»;

Юсов - А.Н.Островский «Доходное место»;

Афанасий Матвеевич - Ф.М.Достоевский «Дядюшкин сон»;

Солидный покупатель - М.Левитин «Изверг»;

Бегемот - М.Булгаков «Мастер и Маргарита»;

Профессор - А.Мардань «Очередь»;

Папаша - Р.Куни «Папа в паутине»;

Раввин - Г.Горин «Поминальная молитва»;

Козулин - В.Шукшин «Рассказы Василия Макаровича»;

Альфредо - Эдуарде де Филиппо «Филумена Мартурано».



Роли в кино:

«Неизвестный, которого знали все» (1972 г.)

«Не пройдет и года...» - Дмитрий Павлович Щеглов (1973 г.);

«Чёрный капитан» - Дубовец (1973 г.);

«Берёзовая ветка» (фильм-спектакль) - Василий Прохорович Каландин (1987 г.);







