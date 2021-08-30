Харьков готовится отмечать 1 сентября: как маршрутки и троллейбусы изменят движение в центре города

По площади Свободы и ул. Сумской временно запрещается движение транспорта.
Движение транспорта от ул. Сумской до ул. Тринклера запрещается 7.00 30 августа до 20.00 1 сентября, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
Трафик в центре Харькова изменен в связи с празднованием Дня знаний 1 сентября 2021 года на площади Свободы.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам Тринклера и пр. Независимости.
Также с 16.00 до 19.30 30 августа и с 16.00 до 20.00 1 сентября общественный пассажирской транспорт, чей маршрут проходит по ул. Сумской на участке от ул. Жен Мироносиц до пр. Независимости, изменит направление движения..
Маршрутные автобусы:
Троллейбусы:
Кроме того, с 30 августа по 1 сентября включительно приостанавливается работа площадке для парковки по адресу: пл. Свободы от ул. Тринклера до ул. Сумской.
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