30.08.2021 10:36

Харьков готовится отмечать 1 сентября: как маршрутки и троллейбусы изменят движение в центре города

По площади Свободы и ул. Сумской временно запрещается движение транспорта.



//gortransport.kharkov.ua

Движение транспорта от ул. Сумской до ул. Тринклера запрещается 7.00 30 августа до 20.00 1 сентября, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.



Трафик в центре Харькова изменен в связи с празднованием Дня знаний 1 сентября 2021 года на площади Свободы.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам Тринклера и пр. Независимости.



Также с 16.00 до 19.30 30 августа и с 16.00 до 20.00 1 сентября общественный пассажирской транспорт, чей маршрут проходит по ул. Сумской на участке от ул. Жен Мироносиц до пр. Независимости, изменит направление движения..



Маршрутные автобусы:

№20е: изменяется конечная остановка автобусных маршрутов и осуществляется высадка пассажиров на остановке «Ст. метро «Госпром»;

№119: пер. Короленко - пер. Армянский (в обратном направлении: ул. Кооперативная - пер. Плетневский) - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту;

202: пл. Благовещенская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе и далее по маршруту.

Троллейбусы:

№ 17: РК «ул. Рудика» - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости / пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Чкалова - РК «ул. Рудика».

№ 50: РК «Пятихатки» - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости / пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе – РК «Пятихатки».

Кроме того, с 30 августа по 1 сентября включительно приостанавливается работа площадке для парковки по адресу: пл. Свободы от ул. Тринклера до ул. Сумской.

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